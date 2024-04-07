Тюменская область закупит лекарство для смертельно больных детей

В Тюменской области покупают препарат «Рисдиплам» для детей со СМА

08 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Препарат показан к применению с младенческого возраста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области объявили три тендера на поставку препарата «Рисдиплам», который используется для лечения смертельно опасной спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Аукционы размещены на сайте госзакупок. «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Рисдиплам“. Контракты на 17 986 473, 17 320 307 и 14 655 644 рублей», — говорится в документах закупок. Общую сумму в почти 50 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области. «Рисдиплам» используется для лечения смертельно опасного заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за его высокой стоимости семьи детей, страдающих этим недугом, не могут позволить себе самостоятельно приобретать лекарство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области объявили три тендера на поставку препарата «Рисдиплам», который используется для лечения смертельно опасной спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Аукционы размещены на сайте госзакупок. «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Рисдиплам“. Контракты на 17 986 473, 17 320 307 и 14 655 644 рублей», — говорится в документах закупок. Общую сумму в почти 50 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области. «Рисдиплам» используется для лечения смертельно опасного заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за его высокой стоимости семьи детей, страдающих этим недугом, не могут позволить себе самостоятельно приобретать лекарство.