Тюменская область закупит лекарство для смертельно больных детей

В Тюменской области объявили три тендера на поставку препарата «Рисдиплам», который используется для лечения смертельно опасной спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Аукционы размещены на сайте госзакупок.
«Поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Рисдиплам“. Контракты на 17 986 473, 17 320 307 и 14 655 644 рублей», — говорится в документах закупок.
Общую сумму в почти 50 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области. «Рисдиплам» используется для лечения смертельно опасного заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за его высокой стоимости семьи детей, страдающих этим недугом, не могут позволить себе самостоятельно приобретать лекарство.
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В Тюменской области объявили три тендера на поставку препарата «Рисдиплам», который используется для лечения смертельно опасной спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Аукционы размещены на сайте госзакупок. «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения „Рисдиплам“. Контракты на 17 986 473, 17 320 307 и 14 655 644 рублей», — говорится в документах закупок. Общую сумму в почти 50 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области. «Рисдиплам» используется для лечения смертельно опасного заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Из-за его высокой стоимости семьи детей, страдающих этим недугом, не могут позволить себе самостоятельно приобретать лекарство.