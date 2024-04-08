Суд оставил под арестом курганца, супруга которого просила помощи в шоу НТВ

Курганский суд оставил под арестом фермера из Далматовского округа, подозреваемого в истязании жены и пятерых детей. Об этом URA.RU сообщил представитель супруги фермера Александр Андрюков. Недавно женщина заявила в шоу телеканала НТВ «За гранью», что оговорила супруга. Она просила помочь освободить мужчину, вернуть изъятых из семьи пятерых дочерей.
«Суд оставил без изменения меру пресечения фермеру из Далматовского округа, обвиняемому в истязании жены и детей. Избранная ранее мера пресечения — арест — истекает в апреле. Защита будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил Андрюков.
URA.RU писало, что жителя Далматовского округа обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан по подозрению в истязании своих детей. Но супруга мужчины теперь все отрицает, она обратилась на шоу НТВ. Детей из семьи изъяли и отдали под опеку свекру женщины.
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Курганский суд оставил под арестом фермера из Далматовского округа, подозреваемого в истязании жены и пятерых детей. Об этом URA.RU сообщил представитель супруги фермера Александр Андрюков. Недавно женщина заявила в шоу телеканала НТВ «За гранью», что оговорила супруга. Она просила помочь освободить мужчину, вернуть изъятых из семьи пятерых дочерей. «Суд оставил без изменения меру пресечения фермеру из Далматовского округа, обвиняемому в истязании жены и детей. Избранная ранее мера пресечения — арест — истекает в апреле. Защита будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил Андрюков. URA.RU писало, что жителя Далматовского округа обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан по подозрению в истязании своих детей. Но супруга мужчины теперь все отрицает, она обратилась на шоу НТВ. Детей из семьи изъяли и отдали под опеку свекру женщины.