Суд оставил под арестом курганца, супруга которого просила помощи в шоу НТВ

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Фермер из Далматовского округа, подозреваемый в истязании детей, остался под арестом Фото:

Курганский суд оставил под арестом фермера из Далматовского округа, подозреваемого в истязании жены и пятерых детей. Об этом URA.RU сообщил представитель супруги фермера Александр Андрюков. Недавно женщина заявила в шоу телеканала НТВ «За гранью», что оговорила супруга. Она просила помочь освободить мужчину, вернуть изъятых из семьи пятерых дочерей.

«Суд оставил без изменения меру пресечения фермеру из Далматовского округа, обвиняемому в истязании жены и детей. Избранная ранее мера пресечения — арест — истекает в апреле. Защита будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил Андрюков.

URA.RU писало, что жителя Далматовского округа обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан по подозрению в истязании своих детей. Но супруга мужчины теперь все отрицает, она обратилась на шоу НТВ. Детей из семьи изъяли и отдали под опеку свекру женщины.

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Курганский суд оставил под арестом фермера из Далматовского округа, подозреваемого в истязании жены и пятерых детей. Об этом URA.RU сообщил представитель супруги фермера Александр Андрюков. Недавно женщина заявила в шоу телеканала НТВ «За гранью», что оговорила супруга. Она просила помочь освободить мужчину, вернуть изъятых из семьи пятерых дочерей. «Суд оставил без изменения меру пресечения фермеру из Далматовского округа, обвиняемому в истязании жены и детей. Избранная ранее мера пресечения — арест — истекает в апреле. Защита будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил Андрюков. URA.RU писало, что жителя Далматовского округа обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан по подозрению в истязании своих детей. Но супруга мужчины теперь все отрицает, она обратилась на шоу НТВ. Детей из семьи изъяли и отдали под опеку свекру женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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