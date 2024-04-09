Уровень паводковой воды в селе Курганской области вырос на метр за сутки

09 апреля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что уровень паводковой воды в Курганской области идет с перепадами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Звериноголовское в Курганской области уровень паводковой воды за сутки вырос более чем на метр. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр», — пишет Шумков в своем telegram-канале . Он отметил, что уровень воды идет с перепадами, потому что меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища, которое находится в Челябинской области. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Согласно данным Росгидромета, уровень воды может подняться до 11 метров и выше. Позже генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников предупредил курганцев о риске затопления водозаборных сооружений. Он добавил, что жителям следует сделать месячный запас воды для хозяйственных и питьевых нужд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Звериноголовское в Курганской области уровень паводковой воды за сутки вырос более чем на метр. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Он отметил, что уровень воды идет с перепадами, потому что меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища, которое находится в Челябинской области. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Согласно данным Росгидромета, уровень воды может подняться до 11 метров и выше. Позже генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников предупредил курганцев о риске затопления водозаборных сооружений. Он добавил, что жителям следует сделать месячный запас воды для хозяйственных и питьевых нужд.