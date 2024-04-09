Уровень паводковой воды в селе Курганской области вырос на метр за сутки

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Паводок Курган, паводок
Вадим Шумков отметил, что уровень паводковой воды в Курганской области идет с перепадами Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Звериноголовское в Курганской области уровень паводковой воды за сутки вырос более чем на метр. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Он отметил, что уровень воды идет с перепадами, потому что меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища, которое находится в Челябинской области.

Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Согласно данным Росгидромета, уровень воды может подняться до 11 метров и выше. Позже генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников предупредил курганцев о риске затопления водозаборных сооружений. Он добавил, что жителям следует сделать месячный запас воды для хозяйственных и питьевых нужд.

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В селе Звериноголовское в Курганской области уровень паводковой воды за сутки вырос более чем на метр. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Он отметил, что уровень воды идет с перепадами, потому что меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища, которое находится в Челябинской области. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Согласно данным Росгидромета, уровень воды может подняться до 11 метров и выше. Позже генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников предупредил курганцев о риске затопления водозаборных сооружений. Он добавил, что жителям следует сделать месячный запас воды для хозяйственных и питьевых нужд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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