Чем известна Дягилевская гимназия в Перми, которую хотят «уплотнить»

Путин и Неизвестный — кто еще поддерживал Дягилевскую гимназию в Перми

09 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Гимназия имени Дягилева оказалась в центре скандала Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми педагоги и родители учеников Дягилевской гимназии выступили против переселения к ним части коллектива школы №21, которую власти не могут отремонтировать несколько лет. «Дягилевцы» переживают за свой исторический корпус, который является объектом культурного наследия регионального значения, а также за уникальные образовательные программы гимназии. URA.RU рассказывает историю школы и пожеланиях президента Владимира Путина. История Гимназия ведет свою историю с 1881 года — тогда это была женская прогимназия. В 1907 году ее преобразовали в семиклассную гимназию им. императора Александра II. После революции, с осени 1922 года, учебное заведение стало школой №11, которая в 1992 году вновь получила статус гимназии, ей присвоили имя всемирно известного импрессарио Сергея Дягилева. Именно в этом особняке, где расположена гимназия, жили раньше три поколения семьи Дягилевых. Сам Сергей Дягилев провел здесь свои детские и юношеские годы. С 1975 по конец 2023 года у руля школы стояла Раиса Зобачева. Именно по ее инициативе в 1987 году был создан музей Дягилева, началась работа по увековечиванию его памяти в стенах школы. В 2007 году в здании открыли памятник Сергею Дягилеву, который создал Эрнст Неизвестный. Создать монумент известному скульптору предложил тогдашний губернатор Пермского края Олег Чиркунов. В фондах музея находятся уникальные архивные материалы, художественные коллекции, которые привлекают исследователей, специалистов России и других стран. В итоге гимназия и музей превратились в единый комплекс, который называют культурно-образовательным научно-историческим центром «Дом Дягилева». Идею присвоить такой особый статус гимназии поддержал в 2013 году губернатор Виктор Басаргин. Образовательная программа Отталкиваясь от истории и наследия Дягилева, в гимназии сформировалась и образовательная программа. Помимо общих предметов дети учатся в классе хореографии, театральной студии, поют в хоре. В историческом корпусе размещены все помещения для этих и других занятий. Есть отдельный концертный зал, где проходят выступления. Гимназисты осваивают курсы по журналистике, интеллектуальным играм, патриотическому и историческому воспитанию. Визит президента В 2003 году в Дягилевскую гимназию приезжал президент России Владимир Путин. «Учащиеся хореографического кружка продемонстрировали президенту балетный этюд. А от ребят, которые посещают кружок резьбы по камню, президент в подарок получил камень амонизит», — сообщало тогда РИА «Новости». Путин после визита оставил запись в книге почетных гостей: «Спасибо вам всем, кто вкладывает душу в сохранение духовных начал России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми педагоги и родители учеников Дягилевской гимназии выступили против переселения к ним части коллектива школы №21, которую власти не могут отремонтировать несколько лет. «Дягилевцы» переживают за свой исторический корпус, который является объектом культурного наследия регионального значения, а также за уникальные образовательные программы гимназии. URA.RU рассказывает историю школы и пожеланиях президента Владимира Путина. Гимназия ведет свою историю с 1881 года — тогда это была женская прогимназия. В 1907 году ее преобразовали в семиклассную гимназию им. императора Александра II. После революции, с осени 1922 года, учебное заведение стало школой №11, которая в 1992 году вновь получила статус гимназии, ей присвоили имя всемирно известного импрессарио Сергея Дягилева. Именно в этом особняке, где расположена гимназия, жили раньше три поколения семьи Дягилевых. Сам Сергей Дягилев провел здесь свои детские и юношеские годы. С 1975 по конец 2023 года у руля школы стояла Раиса Зобачева. Именно по ее инициативе в 1987 году был создан музей Дягилева, началась работа по увековечиванию его памяти в стенах школы. В 2007 году в здании открыли памятник Сергею Дягилеву, который создал Эрнст Неизвестный. Создать монумент известному скульптору предложил тогдашний губернатор Пермского края Олег Чиркунов. В фондах музея находятся уникальные архивные материалы, художественные коллекции, которые привлекают исследователей, специалистов России и других стран. В итоге гимназия и музей превратились в единый комплекс, который называют культурно-образовательным научно-историческим центром «Дом Дягилева». Идею присвоить такой особый статус гимназии поддержал в 2013 году губернатор Виктор Басаргин. Отталкиваясь от истории и наследия Дягилева, в гимназии сформировалась и образовательная программа. Помимо общих предметов дети учатся в классе хореографии, театральной студии, поют в хоре. В историческом корпусе размещены все помещения для этих и других занятий. Есть отдельный концертный зал, где проходят выступления. Гимназисты осваивают курсы по журналистике, интеллектуальным играм, патриотическому и историческому воспитанию. В 2003 году в Дягилевскую гимназию приезжал президент России Владимир Путин. «Учащиеся хореографического кружка продемонстрировали президенту балетный этюд. А от ребят, которые посещают кружок резьбы по камню, президент в подарок получил камень амонизит», — сообщало тогда РИА «Новости». Путин после визита оставил запись в книге почетных гостей: «Спасибо вам всем, кто вкладывает душу в сохранение духовных начал России».