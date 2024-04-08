В Кургане задержали иностранцев, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж. Видео

09 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Двое братьев-иностранцев в розыске Интерпола задержаны в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов. Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов. Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции.