В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов.
Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции.
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В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов. Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции.