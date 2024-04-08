08 апреля 2024

В Кургане задержали иностранцев, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж. Видео

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Крещенские купания. Курган, полиция
Двое братьев-иностранцев в розыске Интерпола задержаны в Курганской области Фото:

В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов.

Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции.

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В Курганской области силовики задержали двух братьев-иностранцев, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Курганской области мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола», — сообщает Волк в своем tеlegram-канале. На видео запечатлены момент задержания и допрос фигурантов. Разыскиваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области и оперативники из Управления уголовного розыска. Один из обвиняемых в Россию приехал нелегально, составлен протокол об административном правонарушении (ст.18.8 КоАП РФ). Мужчины задержаны, решается вопрос об их экстрадиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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