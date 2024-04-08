В центре Тюмени изымают земли для проведения КРТ

09 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Под снос попали десятки гаражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Максима Горького начали изымать земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений региона. «В целях реализации решения департамента имущественных отношений Тюменской области „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ <…> изъять для государственных нужд в целях КРТ нежилой застройки земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе. Под изъятие попали более 60 участков, на них расположены гаражи. Ранее URA.RU писало, что КРТ также проведут на улице Республики. Там планируют снести здание бывшей психиатрической больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Максима Горького начали изымать земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений региона. «В целях реализации решения департамента имущественных отношений Тюменской области „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ <…> изъять для государственных нужд в целях КРТ нежилой застройки земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе. Под изъятие попали более 60 участков, на них расположены гаражи. Ранее URA.RU писало, что КРТ также проведут на улице Республики. Там планируют снести здание бывшей психиатрической больницы.