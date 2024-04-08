08 апреля 2024

В центре Тюмени изымают земли для проведения КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаражи. Челябинск, недвижимость, гаражи, гаражный кооператив, частные гаражи, собственность, автогаражный кооператив
Под снос попали десятки гаражей Фото:

В Тюмени на улице Максима Горького начали изымать земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений региона.

«В целях реализации решения департамента имущественных отношений Тюменской области „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ <…> изъять для государственных нужд в целях КРТ нежилой застройки земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе. Под изъятие попали более 60 участков, на них расположены гаражи.

Ранее URA.RU писало, что КРТ также проведут на улице Республики. Там планируют снести здание бывшей психиатрической больницы.

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В Тюмени на улице Максима Горького начали изымать земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений региона. «В целях реализации решения департамента имущественных отношений Тюменской области „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ <…> изъять для государственных нужд в целях КРТ нежилой застройки земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе. Под изъятие попали более 60 участков, на них расположены гаражи. Ранее URA.RU писало, что КРТ также проведут на улице Республики. Там планируют снести здание бывшей психиатрической больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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