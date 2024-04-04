В Тюмени снесут здание психбольницы

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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, мусор, экскаватор, снос здания, ковш, кирпичи, строительный
На улице Республики проведут КРТ Фото:

В Тюмени снесут здание психиатрической больницы на улице Республики. В этом районе проведут комплексное развитие территории. Такая информация указана в документах, опубликованных департаментом имущественных отношений.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, 251, площадью 1512 квадратных метров. <…> Предельный срок реализации настоящего решения о КРТ нежилой застройки составляет пять лет», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что реновацию также проведут в границах улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской. В рамках КРТ здесь планируют снести знаменитый среди местных жителей долгострой, который должен был стать общежитием для студентов.

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В Тюмени снесут здание психиатрической больницы на улице Республики. В этом районе проведут комплексное развитие территории. Такая информация указана в документах, опубликованных департаментом имущественных отношений. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, 251, площадью 1512 квадратных метров. <…> Предельный срок реализации настоящего решения о КРТ нежилой застройки составляет пять лет», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что реновацию также проведут в границах улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской. В рамках КРТ здесь планируют снести знаменитый среди местных жителей долгострой, который должен был стать общежитием для студентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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