В Тюмени снесут здание психбольницы

На улице Республики проведут КРТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени снесут здание психиатрической больницы на улице Республики. В этом районе проведут комплексное развитие территории. Такая информация указана в документах, опубликованных департаментом имущественных отношений.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, 251, площадью 1512 квадратных метров. <…> Предельный срок реализации настоящего решения о КРТ нежилой застройки составляет пять лет», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что реновацию также проведут в границах улиц Мельникайте — Харьковской — Одесской. В рамках КРТ здесь планируют снести знаменитый среди местных жителей долгострой, который должен был стать общежитием для студентов.