Оппозиционного депутата Кургана не пустили на совещание гордумы с губернатором

09 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Встреча с депутатами гордумы Кургана проходила 9 апреля (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил, что его не пустили на запланированное совещание с губернатором Вадимом Шумковым, несмотря на то, что он был приглашен на встречу вместе с другими депутатами. Об этом Камшилов сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Меня одного не пустили на совещание с депутатами гордумы. Приглашать — пригласили, запустили в здание, а прямо перед залом остановили и сказали: „Посидите здесь, с вами будет отдельная встреча“. В итоге потом отправился домой», — рассказал депутат. По его словам, о встрече с губернатором депутатский корпус был уведомлен накануне вечером, 8 апреля. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. На момент публикации новости ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев встретились с депутатами городской думы Кургана, чтобы обсудить стратегию действий. Отмечалась важность консолидации усилий всех уровней власти и общественных организаций для защиты жителей от стихийного бедствия. На данный момент в регионе введен режим ЧС из-за наводнения. Вся актуальная информация в онлайн-трансляции агентства. Встреча губернатора Шумкова с гордумой прошла 9 апреля telegram-канал «UrFO_INFO», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил, что его не пустили на запланированное совещание с губернатором Вадимом Шумковым, несмотря на то, что он был приглашен на встречу вместе с другими депутатами. Об этом Камшилов сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Меня одного не пустили на совещание с депутатами гордумы. Приглашать — пригласили, запустили в здание, а прямо перед залом остановили и сказали: „Посидите здесь, с вами будет отдельная встреча“. В итоге потом отправился домой», — рассказал депутат. По его словам, о встрече с губернатором депутатский корпус был уведомлен накануне вечером, 8 апреля. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. На момент публикации новости ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев встретились с депутатами городской думы Кургана, чтобы обсудить стратегию действий. Отмечалась важность консолидации усилий всех уровней власти и общественных организаций для защиты жителей от стихийного бедствия. На данный момент в регионе введен режим ЧС из-за наводнения. Вся актуальная информация в онлайн-трансляции агентства.