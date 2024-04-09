В Тюмени завели уголовное дело на директора фирмы, в которой погиб сотрудник

Генеральный директор тюменского ООО «Эдика» стал фигурантом уголовного дела после того, как один из его сотрудников погиб на производстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«В суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО „Эдика“. По версии следствия, 31 января он дал указание подчиненным выгрузить из автомобиля массивные МДФ-панели, не убедившись в надежном креплении груза. При этом обвиняемый не провел работникам необходимый инструктаж, не стал контролировать их действия. В результате при разгрузке плиты выпали из кузова и смертельно травмировали одного из мужчин», — рассказали в прокуратуре.
Генеральным директором Общества, согласно данным системы СБИС, является Анатолий Юрин. Он обвиняется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. В ходе следствия обвиняемый выплатил родственникам погибшего миллион рублей.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Генеральный директор тюменского ООО «Эдика» стал фигурантом уголовного дела после того, как один из его сотрудников погиб на производстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО „Эдика“. По версии следствия, 31 января он дал указание подчиненным выгрузить из автомобиля массивные МДФ-панели, не убедившись в надежном креплении груза. При этом обвиняемый не провел работникам необходимый инструктаж, не стал контролировать их действия. В результате при разгрузке плиты выпали из кузова и смертельно травмировали одного из мужчин», — рассказали в прокуратуре. Генеральным директором Общества, согласно данным системы СБИС, является Анатолий Юрин. Он обвиняется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. В ходе следствия обвиняемый выплатил родственникам погибшего миллион рублей. Как ранее писало URA.RU, в данном ЧП есть еще один фигурант — второй сотрудник, выгружавший панели. Он остался в живых, получив легкие повреждения.