Житель Тюмени выкрал детей у бывшей жены

10 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Дочь пожаловалась на то, что ее обижал родной дедушка, и в итоге дети остались жить у отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени обманом выкрал детей у бывшей жены, которая вместе с ними проживала в другом регионе, и привез их в столицу области. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении федеральной службы судебных приставов. Несмотря на судебное решение, по которым дети должны находиться с мамой, малышей оставили с отцом. «Отец из Тюмени приехал в гости к детям, которые после развода проживали с матерью в другом регионе. Обманным путем мужчина выкрал дочку и сына, и увез их в Тюмень. Мать подала в суд, требуя вернуть несовершеннолетних ей. Исполнение решения было возложено на тюменский отдел судприставов, однако ситуация развернулась неожиданно», — рассказали в ведомстве. Там пояснили, что выехав домой к отцу, сотрудники обнаружили там чистоту и порядок. Дети прекрасно общались с папой, а маленькая дочь и вовсе начала плакать, узнав, что ее хотят вернуть обратно. Девочка пожаловалась, что на прошлом месте жительства ее обижал родной дедушка по матери. «Видя состояние дочки, сердце матери не выдержало и она приняла решение пойти на контакт с отцом ради детей. Всей семьей они поехали в квартиру бывшего мужа, чтобы найти разумный выход. В итоге договорились, что дети будут жить у отца, а в каникулы приезжать к матери», — подытожили в пресс-службе УФССП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени обманом выкрал детей у бывшей жены, которая вместе с ними проживала в другом регионе, и привез их в столицу области. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении федеральной службы судебных приставов. Несмотря на судебное решение, по которым дети должны находиться с мамой, малышей оставили с отцом. «Отец из Тюмени приехал в гости к детям, которые после развода проживали с матерью в другом регионе. Обманным путем мужчина выкрал дочку и сына, и увез их в Тюмень. Мать подала в суд, требуя вернуть несовершеннолетних ей. Исполнение решения было возложено на тюменский отдел судприставов, однако ситуация развернулась неожиданно», — рассказали в ведомстве. Там пояснили, что выехав домой к отцу, сотрудники обнаружили там чистоту и порядок. Дети прекрасно общались с папой, а маленькая дочь и вовсе начала плакать, узнав, что ее хотят вернуть обратно. Девочка пожаловалась, что на прошлом месте жительства ее обижал родной дедушка по матери. «Видя состояние дочки, сердце матери не выдержало и она приняла решение пойти на контакт с отцом ради детей. Всей семьей они поехали в квартиру бывшего мужа, чтобы найти разумный выход. В итоге договорились, что дети будут жить у отца, а в каникулы приезжать к матери», — подытожили в пресс-службе УФССП.