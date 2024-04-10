Куйвашев отправил спасателей и колонну спецтехники в подтопленный Курган. Фото

10 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Спасатели приступят к работе 10 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Свердловские спасатели со всей необходимой спецтехникой отправились в Курган для борьбы с паводком. Поддержка Зауралья организована по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «По поручению Евгения Куйвашева в Курган направлена сводная группировка Службы спасения Свердловской области. 19 специалистов со всей необходимой техникой выехали для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье. Крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну 25 самосвалов, которая приступит к работе уже 10 апреля. Координировать работы с отрядом техники выехал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Помогать спасателям также выдвинулись местные добровольцы. За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские спасатели со всей необходимой спецтехникой отправились в Курган для борьбы с паводком. Поддержка Зауралья организована по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «По поручению Евгения Куйвашева в Курган направлена сводная группировка Службы спасения Свердловской области. 19 специалистов со всей необходимой техникой выехали для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье. Крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну 25 самосвалов, которая приступит к работе уже 10 апреля. Координировать работы с отрядом техники выехал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Помогать спасателям также выдвинулись местные добровольцы. За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.