ВСУ впервые атаковали Мордовию беспилотниками: карта СВО 11 апреля

Глава Мордовии Здунов заявил, что над регионом сбиты два беспилотника ВСУ

11 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Украина запустила несколько беспилотников по российским регионам Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Харьковская область подверглась массированным обстрелу. По меньшей мере 10 ударов было нанесено по критическим объектам. Также впервые был сбит беспилотник над Мордовией. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU ВСУ впервые атаковали Мордовию Российская система ПВО сбила 12 беспилотников над шестью регионами. Среди них области: Курская — три дрона, Тамбовская — три, Белгородская — два, Брянская — один, Липецкая — один. Также впервые была атакована республика Мордовия, делится Минобороны РФ. Глава республики Артем Здунов заявил о двух дронах. Мощные удары по Харьковской области По меньшей мере 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако были зафиксированы перебои с электроснабжением. Из-за ударов Польша подняла в небо свои истребители. По информации оперативного командования, это нужно для защиты воздушного пространства страны. Также в Минобороны РФ сообщили, что был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ. Он находился в трех километрах от российской границы. Из него велись обстрелы по Белгородской области. Помимо этого удары нанесены по казарме и складу боеприпасов противника. Россия не дала Украине провести серию диверсий в регионах Разведка РФ обнаружила в воздухе над Запорожской областью беспилотник самолетного типа. ВСУ запустили его, чтобы устроить серию диверсий. К нему был прикреплен груз с взрывчаткой. Командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел заявил, что ВСУ планировали сбросить опасный груз в семи районах России. «У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть данную посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы — семь штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва, плюс радиоуправляемый взрыватель», — заявил Ангел. Он предположил по количеству электродетонаторов, что Украина планировала совершить семь терактов в российских регионах. Его слова передает ТАСС. Донецкое направление ВС РФ сбили шесть реактивных снарядов от РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ отметили, что ракеты летели в сторону мирных городов ДНР. По целям отработали зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «Тор-М2». Во время контрбатарейной борьбы были уничтожены орудия артиллерийской батареи ВСУ. Это произошло на авдеевском направлении. Огонь корректировался в режиме реального времени. Таким образом удалось за минимальное количество залпов нанести максимальный урон. Также российская армия уничтожила замаскированные позиции ВСУ на артемовском направлении. Для операции использовались артиллерийские расчеты гаубиц Д-20 калибра 152 мм при поддержке огня реактивных систем залпового огня «Град». В результате сорвана ротация украинских военных. ВСУ, используя беспилотник, ранили подростка в ДНР. Это произошло в поселке Владимировка. Армия РФ нанесла удар по Одессе Российские военкоры заявили, что Россия повредила несколько подстанций в Одесской области. В результате у жителей пропал свет, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Харьковская область подверглась массированным обстрелу. По меньшей мере 10 ударов было нанесено по критическим объектам. Также впервые был сбит беспилотник над Мордовией. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. Российская система ПВО сбила 12 беспилотников над шестью регионами. Среди них области: Курская — три дрона, Тамбовская — три, Белгородская — два, Брянская — один, Липецкая — один. Также впервые была атакована республика Мордовия, делится Минобороны РФ. Глава республики Артем Здунов заявил о двух дронах. По меньшей мере 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако были зафиксированы перебои с электроснабжением. Из-за ударов Польша подняла в небо свои истребители. По информации оперативного командования, это нужно для защиты воздушного пространства страны. Также в Минобороны РФ сообщили, что был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ. Он находился в трех километрах от российской границы. Из него велись обстрелы по Белгородской области. Помимо этого удары нанесены по казарме и складу боеприпасов противника. Разведка РФ обнаружила в воздухе над Запорожской областью беспилотник самолетного типа. ВСУ запустили его, чтобы устроить серию диверсий. К нему был прикреплен груз с взрывчаткой. Командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел заявил, что ВСУ планировали сбросить опасный груз в семи районах России. Он предположил по количеству электродетонаторов, что Украина планировала совершить семь терактов в российских регионах. Его слова передает ТАСС. ВС РФ сбили шесть реактивных снарядов от РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ отметили, что ракеты летели в сторону мирных городов ДНР. По целям отработали зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «Тор-М2». Во время контрбатарейной борьбы были уничтожены орудия артиллерийской батареи ВСУ. Это произошло на авдеевском направлении. Огонь корректировался в режиме реального времени. Таким образом удалось за минимальное количество залпов нанести максимальный урон. Также российская армия уничтожила замаскированные позиции ВСУ на артемовском направлении. Для операции использовались артиллерийские расчеты гаубиц Д-20 калибра 152 мм при поддержке огня реактивных систем залпового огня «Град». В результате сорвана ротация украинских военных. ВСУ, используя беспилотник, ранили подростка в ДНР. Это произошло в поселке Владимировка. Российские военкоры заявили, что Россия повредила несколько подстанций в Одесской области. В результате у жителей пропал свет, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».