10 апреля 2024

Экс-директор кадастровой палаты ЯНАО надеется на пересмотр приговора за коррупцию

Суд ЯНАО рассмотрит апелляцию осужденного экс-директора Максима Сартасова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд
Дело экс-директора кадастровой палаты вновь рассмотрит суд ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Максима Сартасова, который был признан виновным в присвоении бюджетных средств, и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Об этом URA.RU стало известно от источников, присутствующих на рассмотрении.

«Седьмой кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу защиты Сартасова и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Суд ЯНАО вновь рассмотрит решение суда Салехарда, приговорившего экс-чиновника к четырем годам колонии общего режима по статье 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Адвокат бывшего чиновника Александр Демьянчук подтвердил данную информацию. «Будем дальше защищать интересы подзащитного, есть надежда на улучшение его положения», — прокомментировал URA.RU защитник.

Сартасов был приговорен судом Салехарда в апреле 2023 года по статье 160 УК РФ. По версии следствия, с 2013 по 2019 годы он выписывал завышенные премии подчиненным, которые после делились с ним излишками. По оценкам обвинения, таким образом экс-чиновник присвоил около 12 миллионов рублей бюджетных средств. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но суд ЯНАО оставил в силе приговор первой инстанции. После чего, адвокат Сартасова обратился в Седьмой кассационный суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Максима Сартасова, который был признан виновным в присвоении бюджетных средств, и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Об этом URA.RU стало известно от источников, присутствующих на рассмотрении. «Седьмой кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу защиты Сартасова и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Суд ЯНАО вновь рассмотрит решение суда Салехарда, приговорившего экс-чиновника к четырем годам колонии общего режима по статье 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Адвокат бывшего чиновника Александр Демьянчук подтвердил данную информацию. «Будем дальше защищать интересы подзащитного, есть надежда на улучшение его положения», — прокомментировал URA.RU защитник. Сартасов был приговорен судом Салехарда в апреле 2023 года по статье 160 УК РФ. По версии следствия, с 2013 по 2019 годы он выписывал завышенные премии подчиненным, которые после делились с ним излишками. По оценкам обвинения, таким образом экс-чиновник присвоил около 12 миллионов рублей бюджетных средств. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но суд ЯНАО оставил в силе приговор первой инстанции. После чего, адвокат Сартасова обратился в Седьмой кассационный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...