Экс-директор кадастровой палаты ЯНАО надеется на пересмотр приговора за коррупцию

Суд ЯНАО рассмотрит апелляцию осужденного экс-директора Максима Сартасова

11 апреля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Дело экс-директора кадастровой палаты вновь рассмотрит суд ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Максима Сартасова, который был признан виновным в присвоении бюджетных средств, и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Об этом URA.RU стало известно от источников, присутствующих на рассмотрении. «Седьмой кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу защиты Сартасова и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Суд ЯНАО вновь рассмотрит решение суда Салехарда, приговорившего экс-чиновника к четырем годам колонии общего режима по статье 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Адвокат бывшего чиновника Александр Демьянчук подтвердил данную информацию. «Будем дальше защищать интересы подзащитного, есть надежда на улучшение его положения», — прокомментировал URA.RU защитник. Сартасов был приговорен судом Салехарда в апреле 2023 года по статье 160 УК РФ. По версии следствия, с 2013 по 2019 годы он выписывал завышенные премии подчиненным, которые после делились с ним излишками. По оценкам обвинения, таким образом экс-чиновник присвоил около 12 миллионов рублей бюджетных средств. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но суд ЯНАО оставил в силе приговор первой инстанции. После чего, адвокат Сартасова обратился в Седьмой кассационный суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты экс-директора кадастровой палаты ЯНАО Максима Сартасова, который был признан виновным в присвоении бюджетных средств, и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Об этом URA.RU стало известно от источников, присутствующих на рассмотрении. «Седьмой кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу защиты Сартасова и постановил вернуть уголовное дело в апелляционную инстанцию. Суд ЯНАО вновь рассмотрит решение суда Салехарда, приговорившего экс-чиновника к четырем годам колонии общего режима по статье 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Адвокат бывшего чиновника Александр Демьянчук подтвердил данную информацию. «Будем дальше защищать интересы подзащитного, есть надежда на улучшение его положения», — прокомментировал URA.RU защитник. Сартасов был приговорен судом Салехарда в апреле 2023 года по статье 160 УК РФ. По версии следствия, с 2013 по 2019 годы он выписывал завышенные премии подчиненным, которые после делились с ним излишками. По оценкам обвинения, таким образом экс-чиновник присвоил около 12 миллионов рублей бюджетных средств. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но суд ЯНАО оставил в силе приговор первой инстанции. После чего, адвокат Сартасова обратился в Седьмой кассационный суд.