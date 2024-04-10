Власти ЯНАО назвали лучшие народные дружины

Вознаграждение лучших народных дружин ЯНАО составляет 110 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В этом году лучшие народные дружины получат вознаграждение в размере 110 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства. В этом году ее сумма составляет 110 тысяч рублей. «Департаментом региональной безопасности подведены итоги конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности в 2024 году, — говорится в сообщении. Победителями этого конкурса были объявлены следующие организации: Народная дружина Губкинского хуторского казачьего общества

Надымское хуторское казачье общество

Казачья дружина Пуровского станичного казачьего общества

Народная дружина муниципального образования город Ноябрьска

Казачья дружина по охране общественного порядка некоммерческой организации Салехардского городского казачьего общества. C каждым из победителей заключат соглашение о предоставлении субсидии. Сумма субсидии в текущем году увеличилась на 20% по сравнению с прошлым и составляет 110 тысяч рублей. Эти денежные средства могут быть использованы на различные нужды, включая содержание служебных помещений, автотранспортное обслуживание, приобретение компьютерной техники, обеспечение вещевым имуществом и другие цели, способствующие эффективной деятельности народных дружин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства. В этом году ее сумма составляет 110 тысяч рублей. «Департаментом региональной безопасности подведены итоги конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности в 2024 году, — говорится в сообщении. Победителями этого конкурса были объявлены следующие организации: C каждым из победителей заключат соглашение о предоставлении субсидии. Сумма субсидии в текущем году увеличилась на 20% по сравнению с прошлым и составляет 110 тысяч рублей. Эти денежные средства могут быть использованы на различные нужды, включая содержание служебных помещений, автотранспортное обслуживание, приобретение компьютерной техники, обеспечение вещевым имуществом и другие цели, способствующие эффективной деятельности народных дружин.