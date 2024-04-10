Власти ЯНАО назвали лучшие народные дружины

Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства. В этом году ее сумма составляет 110 тысяч рублей.
«Департаментом региональной безопасности подведены итоги конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности в 2024 году, — говорится в сообщении. Победителями этого конкурса были объявлены следующие организации:
- Народная дружина Губкинского хуторского казачьего общества
- Надымское хуторское казачье общество
- Казачья дружина Пуровского станичного казачьего общества
- Народная дружина муниципального образования город Ноябрьска
- Казачья дружина по охране общественного порядка некоммерческой организации Салехардского городского казачьего общества.
C каждым из победителей заключат соглашение о предоставлении субсидии. Сумма субсидии в текущем году увеличилась на 20% по сравнению с прошлым и составляет 110 тысяч рублей.
Эти денежные средства могут быть использованы на различные нужды, включая содержание служебных помещений, автотранспортное обслуживание, приобретение компьютерной техники, обеспечение вещевым имуществом и другие цели, способствующие эффективной деятельности народных дружин.
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