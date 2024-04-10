10 апреля 2024

Власти ЯНАО назвали лучшие народные дружины

Вознаграждение лучших народных дружин ЯНАО составляет 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, народная дружина
В этом году лучшие народные дружины получат вознаграждение в размере 110 тысяч рублей Фото:

Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства. В этом году ее сумма составляет 110 тысяч рублей.

«Департаментом региональной безопасности подведены итоги конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности в 2024 году, — говорится в сообщении. Победителями этого конкурса были объявлены следующие организации:

  • Народная дружина Губкинского хуторского казачьего общества
  • Надымское хуторское казачье общество
  • Казачья дружина Пуровского станичного казачьего общества
  • Народная дружина муниципального образования город Ноябрьска
  • Казачья дружина по охране общественного порядка некоммерческой организации Салехардского городского казачьего общества.

C каждым из победителей заключат соглашение о предоставлении субсидии. Сумма субсидии в текущем году увеличилась на 20% по сравнению с прошлым и составляет 110 тысяч рублей.

Эти денежные средства могут быть использованы на различные нужды, включая содержание служебных помещений, автотранспортное обслуживание, приобретение компьютерной техники, обеспечение вещевым имуществом и другие цели, способствующие эффективной деятельности народных дружин.

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Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства. В этом году ее сумма составляет 110 тысяч рублей. «Департаментом региональной безопасности подведены итоги конкурса по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности в 2024 году, — говорится в сообщении. Победителями этого конкурса были объявлены следующие организации: C каждым из победителей заключат соглашение о предоставлении субсидии. Сумма субсидии в текущем году увеличилась на 20% по сравнению с прошлым и составляет 110 тысяч рублей. Эти денежные средства могут быть использованы на различные нужды, включая содержание служебных помещений, автотранспортное обслуживание, приобретение компьютерной техники, обеспечение вещевым имуществом и другие цели, способствующие эффективной деятельности народных дружин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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