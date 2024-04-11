Под Харьковом объявлена срочная эвакуация: главное к вечеру 11 апреля

Семьи с детьми принудительно эвакуируются из Харьковской области

11 апреля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины, в Харьковской области объявлена эвакуация Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине объявили принудительную эвакуацию из населенных пунктов Харьковской области семей с детьми. Это касается 47 прифронтовых намеленных пунктов. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 11 апреля. «На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах», — сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что сам Харьков данная мера не затронет, ведь речь идет только о территориях, расположенных вблизи границы с России. ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины Вооруженные силы России поразили несколько важнейших заводов в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщил, что массированный удар ВС РФ поразил ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и ЖБИ. Удар КАБами был нанесен по украинской ТЭЦ в городе Сумы. По словам Сумской областной администрации Украины, пострадавших нет. Как отметили в Минобороны РФ, массированные удары по энергетическим объектам Украины проведены в ответ на действия Киева против объектов нефтегазового сектора и энергетики России. Данная атака нарушила работу украинских предприятий оборонного комплекса и сорвала сорваны планы по переброске резервов противника, передает Пятый канал. Новость по теме Как далеко долетают украинские беспилотники в 2024 году. Карта Мордовия впервые атакована БПЛА Украины Над Мордовией дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 11 апреля два беспилотника ВСУ, передает Минобороны РФ. Кроме того, было сбито еще 10 беспилотников над Курской, Тамбовской и другими областями РФ. Высадка десанта ВСУ на Тендровской косе ФСБ и Минобороны РФ совместно пресекли попытку высадки десанта ВСУ на Тендровской косе. Операцию украинских военных спланировали спецслужбы Великобритании. «Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине объявили принудительную эвакуацию из населенных пунктов Харьковской области семей с детьми. Это касается 47 прифронтовых намеленных пунктов. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 11 апреля. «На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах», — сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что сам Харьков данная мера не затронет, ведь речь идет только о территориях, расположенных вблизи границы с России. Вооруженные силы России поразили несколько важнейших заводов в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщил, что массированный удар ВС РФ поразил ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и ЖБИ. Удар КАБами был нанесен по украинской ТЭЦ в городе Сумы. По словам Сумской областной администрации Украины, пострадавших нет. Как отметили в Минобороны РФ, массированные удары по энергетическим объектам Украины проведены в ответ на действия Киева против объектов нефтегазового сектора и энергетики России. Данная атака нарушила работу украинских предприятий оборонного комплекса и сорвала сорваны планы по переброске резервов противника, передает Пятый канал. Над Мордовией дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 11 апреля два беспилотника ВСУ, передает Минобороны РФ. Кроме того, было сбито еще 10 беспилотников над Курской, Тамбовской и другими областями РФ. ФСБ и Минобороны РФ совместно пресекли попытку высадки десанта ВСУ на Тендровской косе. Операцию украинских военных спланировали спецслужбы Великобритании. «Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС.