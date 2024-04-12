Челябинский суд арестовал главу миграционного отдела, обвиняемую в коррупции

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Галину Земскову и Артема Мызгина арестовали на два месяца Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска 12 апреля отправил под домашний арест начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Галину Земскову и ее подчиненного Артема Мызгина, обвиняемых в получении взяток от мигрантов. Об URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил избрать в отношении Земсковой и Мызгина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца, то есть до 10 июня 2024 года», — зачитала решение судья Оксана Макаренко.

Земскова была задержана по месту жительства. Судя по кадрам задержания, сопротивления она не оказывала. Ее обвинили в получении взяток от уроженцев ближнего зарубежья. За это она помогала им с получением гражданства.

Помимо Земсковой, по факту получения взяток от мигрантов был задержан ее подчиненный — Артем Мызгин. Он, так же как и начальница, за деньги помогал иностранцам с оформлением всех необходимых для получения гражданства документов. Сейчас оба сотрудника отстранены от службы. В случае установления их вины они будут уволены по отрицательным основаниям.

Взяткодатели в лице Сайфулло Юсупова и Разматжона Амирова отправились в СИЗО. В их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

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Тракторозаводский райсуд Челябинска 12 апреля отправил под домашний арест начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Галину Земскову и ее подчиненного Артема Мызгина, обвиняемых в получении взяток от мигрантов. Об URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении Земсковой и Мызгина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца, то есть до 10 июня 2024 года», — зачитала решение судья Оксана Макаренко. Земскова была задержана по месту жительства. Судя по кадрам задержания, сопротивления она не оказывала. Ее обвинили в получении взяток от уроженцев ближнего зарубежья. За это она помогала им с получением гражданства. Помимо Земсковой, по факту получения взяток от мигрантов был задержан ее подчиненный — Артем Мызгин. Он, так же как и начальница, за деньги помогал иностранцам с оформлением всех необходимых для получения гражданства документов. Сейчас оба сотрудника отстранены от службы. В случае установления их вины они будут уволены по отрицательным основаниям. Взяткодатели в лице Сайфулло Юсупова и Разматжона Амирова отправились в СИЗО. В их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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