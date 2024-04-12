Организаторы опубликовали списки победителей викторины «Опорный край»

Стали известные имена всех победителей викторины «Опорный край» в Свердловской области. Организаторы опубликовали списки на
Перейдя на сайт, нужно ввести семизначный номер участника викторины в поисковую строку. Чтобы записаться на выдачу призов, необходимо позвонить по единому номеру +7 (908) 908-77-48. О том, как и где забрать подарок, — в отдельном материале URA.RU.
Церемония, на которой назвали выигрышные номера, прошла днем 12 апреля. Всего было разыграно 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич» и 2000 смартфонов. В акции участвовало около 2,5 млн свердловчан. URA.RU следило за ходом мероприятия в онлайн-трансляции.
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