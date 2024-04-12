Организаторы опубликовали списки победителей викторины «Опорный край»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Чтобы забрать приз, нужно заранее записаться по единому номеру Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Стали известные имена всех победителей викторины «Опорный край» в Свердловской области. Организаторы опубликовали списки на официальном сайте.

Перейдя на сайт, нужно ввести семизначный номер участника викторины в поисковую строку. Чтобы записаться на выдачу призов, необходимо позвонить по единому номеру +7 (908) 908-77-48. О том, как и где забрать подарок, — в отдельном материале URA.RU.

Церемония, на которой назвали выигрышные номера, прошла днем 12 апреля. Всего было разыграно 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич» и 2000 смартфонов. В акции участвовало около 2,5 млн свердловчан. URA.RU следило за ходом мероприятия в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стали известные имена всех победителей викторины «Опорный край» в Свердловской области. Организаторы опубликовали списки на официальном сайте. Перейдя на сайт, нужно ввести семизначный номер участника викторины в поисковую строку. Чтобы записаться на выдачу призов, необходимо позвонить по единому номеру +7 (908) 908-77-48. О том, как и где забрать подарок, — в отдельном материале URA.RU. Церемония, на которой назвали выигрышные номера, прошла днем 12 апреля. Всего было разыграно 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич» и 2000 смартфонов. В акции участвовало около 2,5 млн свердловчан. URA.RU следило за ходом мероприятия в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...