Курганский митрополит заметил, что после облета с иконой вода начала отступать. Видео

13 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Митрополит Даниил заметил, что вода из Звериноголовского округа стала убывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал чудом, что после облета священниками с иконой затопленных территорий вода там стала убывать. Данная информация размещена в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «Чудо —когда наши священнослужители облетели с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы нашу землю, и вода стала постепенно уменьшаться. Все это показывает нам, что Господь нас слышит и ждет от нас молитвы и добрых дел», — заявил Даниил в видео, опубликованном в группе епархии. Представителям епархии прихожане из села Прорывное рассказали, как вода растекалась, когда они молились и храм святителя Николая Чудотворца остался незатопленным. «Он чуть-чуть выше стоит, но если бы поднялась вода, то все бы затопило — и церковь, и село. Это явная милость Божия», — добавил митрополит. Также он поблагодарил курганцев, которые укрепляют дамбу и помогают нуждающимся. Митрополит призвал православных жителей региона молиться и помогать добрыми делами. В епархии отметили, что 7 апреля в храмах региона были совершены молебные пения об избавлении от наводнения. Аналогичные молебны пройдут и 14 апреля. Помимо этого, на каждой литургии священники возглашают особые прошения о преодолении бедствия. Представители епархии также передают необходимые вещи в пункты временного размещения. 11 апреля священники на АН-2 совершили крестный ход по воздуху с чудотворной Казанской Чимеевской иконой Божией Матери. По данным источников URA.RU, связанных с властями, это удалось сделать со второго раза. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал чудом, что после облета священниками с иконой затопленных территорий вода там стала убывать. Данная информация размещена в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «Чудо —когда наши священнослужители облетели с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы нашу землю, и вода стала постепенно уменьшаться. Все это показывает нам, что Господь нас слышит и ждет от нас молитвы и добрых дел», — заявил Даниил в видео, опубликованном в группе епархии. Представителям епархии прихожане из села Прорывное рассказали, как вода растекалась, когда они молились и храм святителя Николая Чудотворца остался незатопленным. «Он чуть-чуть выше стоит, но если бы поднялась вода, то все бы затопило — и церковь, и село. Это явная милость Божия», — добавил митрополит. Также он поблагодарил курганцев, которые укрепляют дамбу и помогают нуждающимся. Митрополит призвал православных жителей региона молиться и помогать добрыми делами. В епархии отметили, что 7 апреля в храмах региона были совершены молебные пения об избавлении от наводнения. Аналогичные молебны пройдут и 14 апреля. Помимо этого, на каждой литургии священники возглашают особые прошения о преодолении бедствия. Представители епархии также передают необходимые вещи в пункты временного размещения. 11 апреля священники на АН-2 совершили крестный ход по воздуху с чудотворной Казанской Чимеевской иконой Божией Матери. По данным источников URA.RU, связанных с властями, это удалось сделать со второго раза. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.