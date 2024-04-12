12 апреля 2024

В Надыме встретили прибывшего в отпуск бойца СВО

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В аэропорту военного встречали супруга, родные и друзья Фото:
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Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры. Об этом сообщила телерадиокомпания «Надым».

«Встреча участника СВО прошла традиционно — в торжественной обстановке. В авиагавани его ждали супруга, родные и друзья, а также волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа. Активисты стояли в зале ожидания с флагами и приветственными плакатами», — написала телерадиокомпания в группе во «ВКонтакте».

Сообщается, что у Дмитрия нет особых планов на время отпуска. Главное для него провести время с родными.

Ранее в аэропорту Надыма земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, который прилетел на побывку. По информации журналистов, военный получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач.

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Житель Надымского района (ЯНАО) Дмитрий прилетел на побывку из зоны проведения специальной военной операции. В аэропорту Надыма его встретили супруга, родные и друзья, а также волонтеры. Об этом сообщила телерадиокомпания «Надым». «Встреча участника СВО прошла традиционно — в торжественной обстановке. В авиагавани его ждали супруга, родные и друзья, а также волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа. Активисты стояли в зале ожидания с флагами и приветственными плакатами», — написала телерадиокомпания в группе во «ВКонтакте». Сообщается, что у Дмитрия нет особых планов на время отпуска. Главное для него провести время с родными. Ранее в аэропорту Надыма земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, который прилетел на побывку. По информации журналистов, военный получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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