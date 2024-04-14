Советник Нетаньяху: ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима

14 апреля 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

ПВО Израиля перехватила ракеты и спасла третью по значимости святыню ислама (архивное фото) Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке нападения на исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал он в социальной сети Х. Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израиль перехватил 99% атак Ирана. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке нападения на исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал он в социальной сети Х. Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израиль перехватил 99% атак Ирана. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».