Советник Нетаньяху: ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима

Иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке нападения на исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.
«Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал он в социальной сети Х.
Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израиль перехватил 99% атак Ирана. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».
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