Советник Нетаньяху: ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима

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ПВО Израиля перехватила ракеты и спасла третью по значимости святыню ислама (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке нападения на исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.

«Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал он в социальной сети Х.

Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израиль перехватил 99% атак Ирана. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».

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Иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке нападения на исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал он в социальной сети Х. Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израиль перехватил 99% атак Ирана. Сбивать ракеты и беспилотники Израилю уже помогают США. Евросоюз осудил атаки, потому что они «являются серьезной угрозой региональной безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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