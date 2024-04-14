14 апреля 2024

Когда паводок в Курганской области пойдет на спад

Синоптик Тишковец: в Кургане ожидается рекордное потепление
© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, разлив
До 20 апреля ситуация с паводком В Курганской области должна стабилизироваться, — отметил Евгений Тишковец Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Паводок в Курганской области пойдет на спад после 20 апреля во время потепления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Курганской области до 20 апреля ситуация с паводком должна стабилизироваться. Ожидается рекордное потепление до 20-25 градусов во второй половине недели, будет сильное испарение воды. Она будет уходить очень стремительно. Тем более, осадков особо не будет. В самом Кургане если и будут дожди, то небольшие — 0,2-0,7 мм за сутки. Но завалы после паводка, разгребать еще придется долго», — заявил Евгений Тишковец.

Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. Пик уровня воды был 14 апреля. Сейчас из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Затоплено более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

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Паводок в Курганской области пойдет на спад после 20 апреля во время потепления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Курганской области до 20 апреля ситуация с паводком должна стабилизироваться. Ожидается рекордное потепление до 20-25 градусов во второй половине недели, будет сильное испарение воды. Она будет уходить очень стремительно. Тем более, осадков особо не будет. В самом Кургане если и будут дожди, то небольшие — 0,2-0,7 мм за сутки. Но завалы после паводка, разгребать еще придется долго», — заявил Евгений Тишковец. Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. Пик уровня воды был 14 апреля. Сейчас из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Затоплено более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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