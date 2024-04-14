Когда паводок в Курганской области пойдет на спад

Паводок в Курганской области пойдет на спад после 20 апреля во время потепления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Курганской области до 20 апреля ситуация с паводком должна стабилизироваться. Ожидается рекордное потепление до 20-25 градусов во второй половине недели, будет сильное испарение воды. Она будет уходить очень стремительно. Тем более, осадков особо не будет. В самом Кургане если и будут дожди, то небольшие — 0,2-0,7 мм за сутки. Но завалы после паводка, разгребать еще придется долго», — заявил Евгений Тишковец.
Уровень воды в реке Тобол начал повышаться 27 марта. Пик уровня воды был 14 апреля. Сейчас из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. Затоплено более 500 домов и участков в девяти населенных пунктах области. Пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.
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