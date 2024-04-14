Умер экс-замглавы Куртамышского района Ротачев. Фото

15 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 16 апреля в Куртамыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на 77-м году жизни умер бывший заместитель главы Куртамышского района Владимир Ротачев. Некролог опубликован в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «14 апреля 2024 года перестало биться сердце замечательного человека Ротачева Владимира Борисовича. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной утратой», — говорится в некрологе. С января по октябрь 2009 года Ротачев работал на должности заместителя главы-руководителя Управления сельского хозяйства администрации Куртамышского района. Владимир Ротачев родился в 1947 году в Петропавловске Северо-Казахстанской области. После окончания Курганского сельхозинститута в период с 1965 по 1969 годы работал слесарем. После был дорожным рабочим СУ «Курганспецстрой» и зоотехником колхоза «Знамя» в Куртамышском районе. В 1978 году был в должности председателя колхоза «Родина», а с 1999 года — директора Куртамышского сырзавода. За свой труд Ротачев поощрен наградами различного уровня. Прощание с Владимиром Ротачевым состоится 16 апреля 2024 года в ритуальном зале «Похоронный дом» Куртамыша. Время — с 12.00 до 13.00. Экс-главе Куртамышского района Владимиру Ротачеву было 76 лет группа «Администрация Куртамышского округа» в соцсети «ВКонтакте» автор неизвестен, Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на 77-м году жизни умер бывший заместитель главы Куртамышского района Владимир Ротачев. Некролог опубликован в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «14 апреля 2024 года перестало биться сердце замечательного человека Ротачева Владимира Борисовича. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной утратой», — говорится в некрологе. С января по октябрь 2009 года Ротачев работал на должности заместителя главы-руководителя Управления сельского хозяйства администрации Куртамышского района. Владимир Ротачев родился в 1947 году в Петропавловске Северо-Казахстанской области. После окончания Курганского сельхозинститута в период с 1965 по 1969 годы работал слесарем. После был дорожным рабочим СУ «Курганспецстрой» и зоотехником колхоза «Знамя» в Куртамышском районе. В 1978 году был в должности председателя колхоза «Родина», а с 1999 года — директора Куртамышского сырзавода. За свой труд Ротачев поощрен наградами различного уровня. Прощание с Владимиром Ротачевым состоится 16 апреля 2024 года в ритуальном зале «Похоронный дом» Куртамыша. Время — с 12.00 до 13.00.