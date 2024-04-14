14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение по наводнению

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, река, потоп, половодье, спасатели, уй, моторная лодка, паводок, наводнение, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Наводнение в Ильинке ждут со дня на день (архивное фото) Фото:
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Штормовое предупреждение из-за опасного уровня воды объявлено в селе Ильинка, где с 15 по 17 апреля ожидают наводнение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Наводнение. Период предупреждения до 09:00 17 апреля. Вода вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления (750 см). С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (высокий уровень ОЯ = 800 см) с дальнейшим подъем уровня воды, затоплением пойменных территорий», — говорится в предупреждении.

По данным метеорологов, в Ильинке ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. По информации инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на 15 апреля уровень реки на гидропосте в Ильинке составил 781 см. За сутки вода поднялась на 33 см.

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Штормовое предупреждение из-за опасного уровня воды объявлено в селе Ильинка, где с 15 по 17 апреля ожидают наводнение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Наводнение. Период предупреждения до 09:00 17 апреля. Вода вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления (750 см). С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (высокий уровень ОЯ = 800 см) с дальнейшим подъем уровня воды, затоплением пойменных территорий», — говорится в предупреждении. По данным метеорологов, в Ильинке ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. По информации инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на 15 апреля уровень реки на гидропосте в Ильинке составил 781 см. За сутки вода поднялась на 33 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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