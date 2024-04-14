В Тюменской области объявили штормовое предупреждение по наводнению

15 апреля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Наводнение в Ильинке ждут со дня на день (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Штормовое предупреждение из-за опасного уровня воды объявлено в селе Ильинка, где с 15 по 17 апреля ожидают наводнение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Наводнение. Период предупреждения до 09:00 17 апреля. Вода вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления (750 см). С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (высокий уровень ОЯ = 800 см) с дальнейшим подъем уровня воды, затоплением пойменных территорий», — говорится в предупреждении. По данным метеорологов, в Ильинке ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. По информации инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на 15 апреля уровень реки на гидропосте в Ильинке составил 781 см. За сутки вода поднялась на 33 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штормовое предупреждение из-за опасного уровня воды объявлено в селе Ильинка, где с 15 по 17 апреля ожидают наводнение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Наводнение. Период предупреждения до 09:00 17 апреля. Вода вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления (750 см). С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (высокий уровень ОЯ = 800 см) с дальнейшим подъем уровня воды, затоплением пойменных территорий», — говорится в предупреждении. По данным метеорологов, в Ильинке ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. По информации инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на 15 апреля уровень реки на гидропосте в Ильинке составил 781 см. За сутки вода поднялась на 33 см.