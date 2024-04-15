Курганский командир Горыныч набирает танкистов и медиков в свой батальон

16 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Командир Горыныч набирает танкистов в свой батальон Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий с позывным Горыныч из Шадринска Курганской области, командующий батальоном в зоне СВО, набирает к себе танкистов, медиков и водителей. Об этом боец написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Не помню всех, кто хотел служить под моим командованием. Появилось такая возможность попасть именно в мой батальон. Нужны танкисты, водители категории „С“, медики. Сразу предупреждаю, это не отсидеться за моей спиной, прежде всего служение Родине», — написал боец. Он отметил, что в свой батальон точно не возьмет пьющих людей и имеющих какие-либо ограничения по здоровью. Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил бронемашину НАТО за Авдеевкой. Бойцы ВС РФ забрали себе в качестве трофея американский бронетранспортер М113. По словам Горыныча, захваченную технику будут использовать против ВСУ. Также сообщалось, что танкисты под руководством курганца за сутки уничтожили два взвода противника и несколько единиц натовских бронемашин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий с позывным Горыныч из Шадринска Курганской области, командующий батальоном в зоне СВО, набирает к себе танкистов, медиков и водителей. Об этом боец написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Не помню всех, кто хотел служить под моим командованием. Появилось такая возможность попасть именно в мой батальон. Нужны танкисты, водители категории „С“, медики. Сразу предупреждаю, это не отсидеться за моей спиной, прежде всего служение Родине», — написал боец. Он отметил, что в свой батальон точно не возьмет пьющих людей и имеющих какие-либо ограничения по здоровью. Ранее URA.RU писало, что танковый батальон курганского командира Горыныча захватил бронемашину НАТО за Авдеевкой. Бойцы ВС РФ забрали себе в качестве трофея американский бронетранспортер М113. По словам Горыныча, захваченную технику будут использовать против ВСУ. Также сообщалось, что танкисты под руководством курганца за сутки уничтожили два взвода противника и несколько единиц натовских бронемашин.