Замгубернатора Чейметов: опасный уровень реки Ишим в Ильинке ожидается 15 апреля

15 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

ЧС в Ильинке из-за разлива Ишима ожидают 15 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Опасный уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка ожидается 15 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. В селе Казанском эвакуируют граждан. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня [15 апреля] прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора, обращение опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Граждан призвали заранее покинуть свои дома и переместиться в пункты временного размещения. Жителей просят не подвергать свою жизнь опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опасный уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка ожидается 15 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. В селе Казанском эвакуируют граждан. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня [15 апреля] прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора, обращение опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Граждан призвали заранее покинуть свои дома и переместиться в пункты временного размещения. Жителей просят не подвергать свою жизнь опасности.