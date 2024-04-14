Замгубернатора Чейметов: опасный уровень реки Ишим в Ильинке ожидается 15 апреля

Опасный уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка ожидается 15 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. В селе Казанском эвакуируют граждан.
«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня [15 апреля] прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора, обращение опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства региона.
Граждан призвали заранее покинуть свои дома и переместиться в пункты временного размещения. Жителей просят не подвергать свою жизнь опасности.
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Опасный уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка ожидается 15 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. В селе Казанском эвакуируют граждан. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня [15 апреля] прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора, обращение опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Граждан призвали заранее покинуть свои дома и переместиться в пункты временного размещения. Жителей просят не подвергать свою жизнь опасности.