В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно.
Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор.
В Кургане сотрудников МЧС и полиции направили на эвакуацию людей из зоны паводка
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно. Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор.