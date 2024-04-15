Происшествия Для эвакуации с правого берега Тобола в Кургане отправят наряды полиции и МЧС. Фото 15 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + В Кургане силовиков бросили на эвакуацию людей из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно. Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор. В Кургане сотрудников МЧС и полиции направили на эвакуацию людей из зоны паводка силаVправде (V. Шумков) . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно. Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям