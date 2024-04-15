Для эвакуации с правого берега Тобола в Кургане отправят наряды полиции и МЧС. Фото

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Микрорайон Зайково. Митинг жителей. Курган, митинг, полиция, зайково, микрорайон зайково, митинг жителей
В Кургане силовиков бросили на эвакуацию людей из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно.

Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор.

В Кургане сотрудников МЧС и полиции направили на эвакуацию людей из зоны паводка
В Кургане сотрудников МЧС и полиции направили на эвакуацию людей из зоны паводка

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В Кургане сотрудников спецслужб отправят для проведения эвакуации из микрорайонов и дач с правого берега реки Тобол. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Направляем очередную совместную группу сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления на проведение эвакуации с правобережья города Кургана», — сообщил Шумков своим подписчикам. Работа будет вестись круглосуточно. Шумков попросил жителей районов, попадающих под эвакуацию, не прятаться от сотрудников. «Течение воды ускоряется, уровень воды растет. Немедленно покидайте ваши дома и дачи», — написал губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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