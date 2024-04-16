Из-за паводка курганцы ринулись скупать сапоги и надувные лодки

16 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Курганцы стали чаще покупать лодки и сапоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы начали покупать надувные лодки и резиновые сапоги, чтобы защитить себя от паводка. В некоторых магазинах спрос стал выше по сравнению с обычным сезоном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных рыбацких магазинов. «Есть товары, которые при паводке могли бы быть полезными. Сапоги, забродные костюмы и лодки. Во всем может возникнуть потребность. Все зависит от сложившейся ситуации и уровня воды. Продажи увеличились по сравнению с обычным сезоном», — рассказали URA.RU в магазине «Рыбацкий». Со слов сотрудников, чаще всего покупают сапоги и забродные костюмы. Корреспондент URA.RU также обратилась к пресс-центру маркетплейса Wildberries. Журналисту рассказали, что прирост заказов лодок и резиновых сапог составил больше 50%. Эксперты сравнивали показатели за первую половину апреля 2024 и прошлого года. Также корреспонденту рассказали, что заказы выросли в цене на 47%. В Кургане уровень реки Тобол поднялся выше 7 метров. Из-за этого власти перекрыли шоссе Тюнина. Также часть дач в городе уже залило водой. Хронология произошедших событий размещена в онлайн-трансляции, которую запустило URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы начали покупать надувные лодки и резиновые сапоги, чтобы защитить себя от паводка. В некоторых магазинах спрос стал выше по сравнению с обычным сезоном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных рыбацких магазинов. «Есть товары, которые при паводке могли бы быть полезными. Сапоги, забродные костюмы и лодки. Во всем может возникнуть потребность. Все зависит от сложившейся ситуации и уровня воды. Продажи увеличились по сравнению с обычным сезоном», — рассказали URA.RU в магазине «Рыбацкий». Со слов сотрудников, чаще всего покупают сапоги и забродные костюмы. Корреспондент URA.RU также обратилась к пресс-центру маркетплейса Wildberries. Журналисту рассказали, что прирост заказов лодок и резиновых сапог составил больше 50%. Эксперты сравнивали показатели за первую половину апреля 2024 и прошлого года. Также корреспонденту рассказали, что заказы выросли в цене на 47%. В Кургане уровень реки Тобол поднялся выше 7 метров. Из-за этого власти перекрыли шоссе Тюнина. Также часть дач в городе уже залило водой. Хронология произошедших событий размещена в онлайн-трансляции, которую запустило URA.RU.