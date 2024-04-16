В Тюменской облдуме составили рейтинг самых популярных депутатов

В Тюменской облдумы выявили самых активных депутатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской областной думе подвели итоги работы депутатов за первый квартал 2024 года. URA.RU представляет рейтинг самых популярных среди граждан депутатов, к которыми приходит больше всего обращений:

Фуат Сайфитдинов (ЕР, 349 обращений) Тамара Казанцева (КПРФ, 126 обращений) Регина Юхневич (КПРФ, 116 обращений) Ольга Швецова (ЕР, 114 обращений) Владимир Майер (ЕР, 95 обращений) Иван Вершинин (ЛДПР, 83 обращения)



Среди депутатов есть и явные аутсайдеры. Меньше всего обращений отработали народные избранники, представляющие ЯНАО. Среди них:

Денис Ващенко (ЕР, 10 обращений) Дмитрий Фролов (ЕР, 4 обращения) Лариса Цупикова (ЕР, 2 обращения)

В целом в Тюменскую областную думу чаще всего обращаются жители юга региона (59,5%). На втором месте ХМАО (11,7%), на третьем — Ямал (1,8%).