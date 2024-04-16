В Тюменской облдуме составили рейтинг самых популярных депутатов

В Тюменской облдумы выявили самых активных депутатов
В Тюменской областной думе подвели итоги работы депутатов за первый квартал 2024 года. URA.RU представляет рейтинг самых популярных среди граждан депутатов, к которыми приходит больше всего обращений:
- Фуат Сайфитдинов (ЕР, 349 обращений)
- Тамара Казанцева (КПРФ, 126 обращений)
- Регина Юхневич (КПРФ, 116 обращений)
- Ольга Швецова (ЕР, 114 обращений)
- Владимир Майер (ЕР, 95 обращений)
- Иван Вершинин (ЛДПР, 83 обращения)
Среди депутатов есть и явные аутсайдеры. Меньше всего обращений отработали народные избранники, представляющие ЯНАО. Среди них:
- Денис Ващенко (ЕР, 10 обращений)
- Дмитрий Фролов (ЕР, 4 обращения)
- Лариса Цупикова (ЕР, 2 обращения)
В целом в Тюменскую областную думу чаще всего обращаются жители юга региона (59,5%). На втором месте ХМАО (11,7%), на третьем — Ямал (1,8%).
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