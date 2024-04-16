Тюменские силовики впервые лишили человека российского гражданства

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Обучение действиям при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В Тюмени произошло первое лишение российского гражданства по линии ФСБ Фото:

В Тюмени лишили гражданства уроженца Таджикистана Б. Акрамова, который пропагандировал русофобскую идеологию и националистические взгляды. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам.

«Отправить уроженца Таджикистана Акрамова на родину пришлось из-за того, что он пропагандировал русофобскую идеологию и националистические взгляды. Помимо этого он разжигал ненависть к русским внутри таджикской диаспоры. Также Акрамов легализовывал иностранных граждан на территории Тюменской области», — сообщают анонимные собеседники агентства.

По данным URA.RU, это первое лишение гражданства в РФ по инициативе ФСБ. Ранее В Тюменской области осудили жителя Омской области, который финансировал экстремистскую организацию ФБК*

*внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

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В Тюмени лишили гражданства уроженца Таджикистана Б. Акрамова, который пропагандировал русофобскую идеологию и националистические взгляды. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам. «Отправить уроженца Таджикистана Акрамова на родину пришлось из-за того, что он пропагандировал русофобскую идеологию и националистические взгляды. Помимо этого он разжигал ненависть к русским внутри таджикской диаспоры. Также Акрамов легализовывал иностранных граждан на территории Тюменской области», — сообщают анонимные собеседники агентства. По данным URA.RU, это первое лишение гражданства в РФ по инициативе ФСБ. Ранее В Тюменской области осудили жителя Омской области, который финансировал экстремистскую организацию ФБК* *внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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