Курганцам не стоит расслабляться: пик паводка еще не пройден

Пик паводка в Кургане еще не пройден, несмотря на замедление роста воды в Тоболе
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В Кургане наблюдается стабилизация роста уровня Тобола Фото:
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В Кургане наблюдается стабилизация прироста воды в реке Тобол после резкого старта, однако пик паводка еще не пройден. Об этом URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Пик еще не пройден. Сейчас просто наблюдается стабилизация после резкого старта. Также было в 1994 году. Потом уровень просто будет более плавно расти», — рассказал синоптик.

За 14 и 15 апреля уровень воды в Тоболе поднялся на 2,6 м. Однако за последние восемь часов с 08:00 16 апреля рост Тобола в Кургане составил 10 см. На 16:00 16 апреля уровень реки в городе составил 752 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане наблюдается стабилизация прироста воды в реке Тобол после резкого старта, однако пик паводка еще не пройден. Об этом URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Пик еще не пройден. Сейчас просто наблюдается стабилизация после резкого старта. Также было в 1994 году. Потом уровень просто будет более плавно расти», — рассказал синоптик. За 14 и 15 апреля уровень воды в Тоболе поднялся на 2,6 м. Однако за последние восемь часов с 08:00 16 апреля рост Тобола в Кургане составил 10 см. На 16:00 16 апреля уровень реки в городе составил 752 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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