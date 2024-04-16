Курганский депутат родила в скандальном перинатальном центре и осталась довольна

16 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович поделилась, что в апреле родила ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович поделилась новостью о рождении дочери в Курганском перинатальном центре, который ранее оказался в центре скандала, привлекая внимание СМИ и Росздравнадзора. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она заявила, что осталась довольна решением рожать именно в этом медицинском учреждении. «Пришло время рассказать, где я пропадала последние дни. Все дело в том, что я привыкала к новому статусу. Дочка появилась на свет в нашем перинатальном центре, и я ни разу не пожалела, что решила рожать здесь. Хочу поблагодарить главврача Татьяну Осину и всю ее команду за профессионализм, чуткость и бережное отношение к молодым мамам», — пишет Романович на своей странице «ВКонтакте». Как отмечает депутат, она стала мамой 9 апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что курганский перинатальный центр попал под внимание общественности и проверяющих органов после жалоб рожениц на смерти младенцев и неблагополучные исходы беременностей. В связи с этими событиями в центр приезжали с проверкой комиссия Росздравнадзора и федеральные СМИ. В 2023 году 25 женщин написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на медиков перинатального центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович поделилась новостью о рождении дочери в Курганском перинатальном центре, который ранее оказался в центре скандала, привлекая внимание СМИ и Росздравнадзора. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она заявила, что осталась довольна решением рожать именно в этом медицинском учреждении. «Пришло время рассказать, где я пропадала последние дни. Все дело в том, что я привыкала к новому статусу. Дочка появилась на свет в нашем перинатальном центре, и я ни разу не пожалела, что решила рожать здесь. Хочу поблагодарить главврача Татьяну Осину и всю ее команду за профессионализм, чуткость и бережное отношение к молодым мамам», — пишет Романович на своей странице «ВКонтакте». Как отмечает депутат, она стала мамой 9 апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что курганский перинатальный центр попал под внимание общественности и проверяющих органов после жалоб рожениц на смерти младенцев и неблагополучные исходы беременностей. В связи с этими событиями в центр приезжали с проверкой комиссия Росздравнадзора и федеральные СМИ. В 2023 году 25 женщин написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на медиков перинатального центра.