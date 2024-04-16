Мальчику всего 15 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически

Педагог-психолог отказалась бесплатно работать с 15-летним мальчиком-сиротой Виталием (имя изменено), которого семеро подростков избили в Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за длинных волос. После первой встречи она заявила ребенку, что следующие сеансы будут платными, рассказал URA.RU юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы пострадавшего.

«Его опросили 9 апреля в ГАУ СРЦН Каменска-Уральского. Педагог установила череду событий, случившихся с мальчиком. А потом сказала ему, если он хочет продолжить сеансы, то это уже будет на платной основе. Насколько мне известно, медицина для подростков в нашей стране — бесплатная. <…> В СРЦ некрасиво, подло поступили [с ним], закрыли перед ним двери. Он сейчас будет жить в страхе», — сказал Барсуков. По его словам, ребенка к специалисту отправили сотрудники ПДН.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова ранее заявляла о необходимости оказания психологической помощи Виталию. «Важно выяснить, насколько оперативно информация о нападении на ребенка была передана в полицию, установить обстоятельства, которые препятствовали своевременной защите его интересов. А также необходимо проследить за оказанием всесторонней помощи ребенку, включая психологическую поддержку», — написала она 9 апреля в telegram-канале.

Барсукова возмутило, что парню готовы оказать помощь на платной основе. Он отправил обращение Кузнецовой и попросил ее разобраться с СРЦ. «В отношении сотрудников ГАУ „Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского“ прошу организовать проверку, поручив ее компетентным органам, привлечь установленных виновных лиц к ответственности», — следует из письма юриста (есть в распоряжении агентства).

Корреспондент URA.RU дозвонился до директора СРЦ Юлии Борисовой. Она не стала отвечать на вопрос журналиста. «Вы видели наш сайт? Там все написано, будет обращение, будет ответ, мне кажется. Всего доброго, до свидания», — сказала она и сбросила трубку. Агентство отправило запрос в министерство социальной политики Свердловской области, ответ будет опубликован при поступлении.

Семеро подростков избили Виталия еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. Им не понравились его волосы до плеч (по словам Барсукова, юноша мечтал отрастить длинные волосы). Кроме этого, зачинщик драки угрожал жертве предметом, похожим на пистолет.

Сирота получил серьезные травмы, в том числе перелом костей носа. Ему была сделана операция. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство», где предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Обращение юриста к депутату ГД Анне Кузнецовой Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым

Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым