Уровень реки в Кургане вплотную приблизился к критической отметке. Скрин

Уровень Тобола в Кургане повысился на 26 сантиметров за два часа

17 апреля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Город встречает большую воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В черте Кургана уровень Тобола добрался до отметки в 830 сантиметров. За два часа прирост составил 26 сантиметров. Такие данные размещены на геопортале Курганской области. До критического значения остается всего 20. «Уровень реки в Кургане к 2:00 поднялся до 830 см (+26 см за два часа). В районе села Бараба — 390 см (+2 см за два часа)», — указано на информационном сайте. Жителей региона уже предупреждали, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней. Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский напоминал, что население должно следовать требованиям чиновников, полиции и спасателей об эвакуации из подтопляемых территорий. Но делают это далеко не все. Вся информация о наводнении в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень воды в Кургане вырос еще на 26 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В черте Кургана уровень Тобола добрался до отметки в 830 сантиметров. За два часа прирост составил 26 сантиметров. Такие данные размещены на геопортале Курганской области. До критического значения остается всего 20. «Уровень реки в Кургане к 2:00 поднялся до 830 см (+26 см за два часа). В районе села Бараба — 390 см (+2 см за два часа)», — указано на информационном сайте. Жителей региона уже предупреждали, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней. Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский напоминал, что население должно следовать требованиям чиновников, полиции и спасателей об эвакуации из подтопляемых территорий. Но делают это далеко не все. Вся информация о наводнении в регионе собрана в онлайн-трансляции URA.RU.