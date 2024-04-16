В Тюмени нашли мертвым пропавшего рыбака

Мужчина без вести пропал 15 апреля, уехав на рыбалку
Тюмени обнаружили мертвым Владимира Тагильцева, который 15 апреля ушел на рыбалку. О завершении поисков сообщил отряд «Лиза Алерт Тюмень».
«Найден. Погиб», — коротко сообщили поисковики на своей странице «ВКонтакте».
Владимир Тагильцев уехал на рыбалку утром 15 апреля. Он пропал в Нижнетавдинском районе.
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