16 апреля 2024

В Тюмени нашли мертвым пропавшего рыбака

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Пожар у Салаирки. Тюмень , водоем, река, лодка, лодка рыбака, деревянная лодка
Мужчина без вести пропал 15 апреля, уехав на рыбалку Фото:

Тюмени обнаружили мертвым Владимира Тагильцева, который 15 апреля ушел на рыбалку. О завершении поисков сообщил отряд «Лиза Алерт Тюмень».

«Найден. Погиб», — коротко сообщили поисковики на своей странице «ВКонтакте».

Владимир Тагильцев уехал на рыбалку утром 15 апреля. Он пропал в Нижнетавдинском районе.

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Тюмени обнаружили мертвым Владимира Тагильцева, который 15 апреля ушел на рыбалку. О завершении поисков сообщил отряд «Лиза Алерт Тюмень». «Найден. Погиб», — коротко сообщили поисковики на своей странице «ВКонтакте». Владимир Тагильцев уехал на рыбалку утром 15 апреля. Он пропал в Нижнетавдинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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