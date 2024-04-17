Куда отправят российских миротворцев, выведенных из Карабаха

Ветеран миссий ООН Видакас: российских миротворцев из Карабаха отправят в резерв

17 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Российские миротворческие подразделения были гарантом безопасности в Нагорном Карабахе, отметил Юрий Видакас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских миротворцев, выведенных из Нагорного Карабаха, отправят в резерв до новых задач. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас. Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории Нагорного Карабаха. Они находились там в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года и должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года. Решение о досрочном выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана — Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Новость по теме Путин дал гарантии мирным гражданам Карабаха «Миротворцев, которых выводят из Нагорного Карабаха, скорее всего отправят в резерв. Они будут находиться в готовности до того, как поступит следующая задача. А какой будет следующая задача, решит Министерство обороны РФ и руководство нашей страны. Точно так же, как наши наблюдатели военные, пробыли в какой-то точке год-полтора, потом возвращаются, находятся в резерве, служат. После чего опять оформляются и едут», — заявил Юрий Видакас. Бывший дипломат отметил, что российские миротворческие подразделения были гарантом безопасности и оперативно сработали при конфликте в Нагорном Карабахе. «Россия во время конфликта в Нагорном Карабахе очень оперативно отреагировала. И результат у нашего содружества был, стабильность они вносили. Миротворцы удачно выполнили миссию, свою положительную роль в конфликт они точно внесли. Была гарантия безопасности хотя бы для местного населения. Причем работа была выполнена оперативно, чему могут позавидовать другие международные организации. А как сейчас? Наверно, будет какой-то минус для стабильности в том регионе», — дополнил Видакас. В сентябре прошлого года Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы эвакуировали около 5000 мирных жителей. Они стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Однако в день договоренности о полном прекращении огня между конфликтующими сторонами произошло ЧП. Был расстрелян автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими. Военные, находившиеся в машине, погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российских миротворцев, выведенных из Нагорного Карабаха, отправят в резерв до новых задач. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас. Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории Нагорного Карабаха. Они находились там в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года и должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года. Решение о досрочном выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана — Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. «Миротворцев, которых выводят из Нагорного Карабаха, скорее всего отправят в резерв. Они будут находиться в готовности до того, как поступит следующая задача. А какой будет следующая задача, решит Министерство обороны РФ и руководство нашей страны. Точно так же, как наши наблюдатели военные, пробыли в какой-то точке год-полтора, потом возвращаются, находятся в резерве, служат. После чего опять оформляются и едут», — заявил Юрий Видакас. Бывший дипломат отметил, что российские миротворческие подразделения были гарантом безопасности и оперативно сработали при конфликте в Нагорном Карабахе. «Россия во время конфликта в Нагорном Карабахе очень оперативно отреагировала. И результат у нашего содружества был, стабильность они вносили. Миротворцы удачно выполнили миссию, свою положительную роль в конфликт они точно внесли. Была гарантия безопасности хотя бы для местного населения. Причем работа была выполнена оперативно, чему могут позавидовать другие международные организации. А как сейчас? Наверно, будет какой-то минус для стабильности в том регионе», — дополнил Видакас. В сентябре прошлого года Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы эвакуировали около 5000 мирных жителей. Они стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Однако в день договоренности о полном прекращении огня между конфликтующими сторонами произошло ЧП. Был расстрелян автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими. Военные, находившиеся в машине, погибли.