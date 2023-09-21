В Минобороны РФ отчитались о работе миротворцев в Нагорном Карабахе

МО РФ: российские миротворцы эвакуировали пять тысяч мирных жителей Карабаха
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Миротворцы эвакуировали жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы с начала боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали пять тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там отметили, что все эвакуированные обеспечены горячим питанием и местами для отдыха. Им также оказывается медицинская помощь военными медиками.

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Россия проводит миротворческую миссию в ходе азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе. 20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента между конфликтующими сторонами была достигнута договоренность о полном прекращении огня.

Однако в этот же день во время возвращения с наблюдательного поста в селе Джанятаг был расстрелян автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими. Военные, находившиеся в машине, погибли.

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Российские миротворцы с начала боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали пять тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России. «Силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там отметили, что все эвакуированные обеспечены горячим питанием и местами для отдыха. Им также оказывается медицинская помощь военными медиками. Россия проводит миротворческую миссию в ходе азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе. 20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента между конфликтующими сторонами была достигнута договоренность о полном прекращении огня. Однако в этот же день во время возвращения с наблюдательного поста в селе Джанятаг был расстрелян автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими. Военные, находившиеся в машине, погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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