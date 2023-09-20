Путин дал гарантии мирным гражданам Карабаха

Путин впервые сделал заявление о ситуации в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Путин завил, что миротворцы делают все возможное для защиты мирных граждан в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент Владимир Путин дал понять, что Россия будет защищать мирных граждан Нагорного Карабаха. А российские миротворцы — являются главным фактором поддержания стабильности в регионе. Так президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин трактует URA.RU заявление Путина о ситуации в Кварабахе в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И 20 сентября. По словам аналитика, российские миротворцы не уйдут из региона даже после заключения соглашения между сторонами. «Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. В нашем основном пункте базирования уже свыше две тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта — и с властями в Ереване, и Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — заявил Владимир Путин. По словам президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Путин дал понять — Россия будет защищать мирных граждан Карабаха. «Посыл его выступления, что именно миротворцы выступают главным фактором нынешней и дальнейшей стабильности в регионе. Сейчас они не выступают силой противостояния — они не должны таковой быть, они не должны вмешиваться в военные действия, это не входит в их регламент, но при этом они должны помогать мирному населению. Данный функционал осуществлялся ранее на протяжении всего периода пребывания российских миротворцев в Карабахе и продолжит сохраняться сегодня», — пояснил эксперт. То, что заявление Путина по Карабаху было сделано именно во время встречи с Ваном И, политолог связывает с тем, что Китай является одной из мировых сверхдержав, а также союзным России государством по целому ряду направлений. «Это подчеркивает то, что мы в договоре с Китаем. Соответственно пусть западный мир, которому и было адресовано сообщение, слушает и вникает, а не придумывает новые схемы по созданию новых форм нестабильности», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин дал понять, что Россия будет защищать мирных граждан Нагорного Карабаха. А российские миротворцы — являются главным фактором поддержания стабильности в регионе. Так президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин трактует URA.RU заявление Путина о ситуации в Кварабахе в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И 20 сентября. По словам аналитика, российские миротворцы не уйдут из региона даже после заключения соглашения между сторонами. «Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. В нашем основном пункте базирования уже свыше две тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта — и с властями в Ереване, и Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — заявил Владимир Путин. По словам президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Путин дал понять — Россия будет защищать мирных граждан Карабаха. «Посыл его выступления, что именно миротворцы выступают главным фактором нынешней и дальнейшей стабильности в регионе. Сейчас они не выступают силой противостояния — они не должны таковой быть, они не должны вмешиваться в военные действия, это не входит в их регламент, но при этом они должны помогать мирному населению. Данный функционал осуществлялся ранее на протяжении всего периода пребывания российских миротворцев в Карабахе и продолжит сохраняться сегодня», — пояснил эксперт. То, что заявление Путина по Карабаху было сделано именно во время встречи с Ваном И, политолог связывает с тем, что Китай является одной из мировых сверхдержав, а также союзным России государством по целому ряду направлений. «Это подчеркивает то, что мы в договоре с Китаем. Соответственно пусть западный мир, которому и было адресовано сообщение, слушает и вникает, а не придумывает новые схемы по созданию новых форм нестабильности», — подытожил политолог.