Миротворцы РФ выступят посредниками на переговорах по Карабаху

Российские миротворцы должны выступить посредниками на переговорах, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. Обсуждение пройдет 21 сентября, передает пресс-служба Кремля.
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. <…> «Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку (Азербайджан) и Степанакерта (Нагорный Карабах)», —
Азербайджан преступил к «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Вечером стало известно о гибели 25 человек, передает канал «360». Через 24 часа азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести совместную встречу, посвященную проблеме, сообщал RT. По словам Путина, российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское населения.
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