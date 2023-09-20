Миротворцы РФ выступят посредниками на переговорах по Карабаху

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Российские миротворцы прибыли в регион для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы должны выступить посредниками на переговорах, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. Обсуждение пройдет 21 сентября, передает пресс-служба Кремля.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. <…> «Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку (Азербайджан) и Степанакерта (Нагорный Карабах)», — сообщает ведомство.

Азербайджан преступил к «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Вечером стало известно о гибели 25 человек, передает канал «360». Через 24 часа азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести совместную встречу, посвященную проблеме, сообщал RT. По словам Путина, российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское населения.

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Российские миротворцы должны выступить посредниками на переговорах, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. Обсуждение пройдет 21 сентября, передает пресс-служба Кремля. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. <…> «Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку (Азербайджан) и Степанакерта (Нагорный Карабах)», — сообщает ведомство. Азербайджан преступил к «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Вечером стало известно о гибели 25 человек, передает канал «360». Через 24 часа азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести совместную встречу, посвященную проблеме, сообщал RT. По словам Путина, российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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