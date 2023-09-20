Миротворцы РФ выступят посредниками на переговорах по Карабаху

20 сентября 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Российские миротворцы прибыли в регион для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы должны выступить посредниками на переговорах, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. Обсуждение пройдет 21 сентября, передает пресс-служба Кремля. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. <…> «Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку (Азербайджан) и Степанакерта (Нагорный Карабах)», — сообщает ведомство. Азербайджан преступил к «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Вечером стало известно о гибели 25 человек, передает канал «360». Через 24 часа азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести совместную встречу, посвященную проблеме, сообщал RT. По словам Путина, российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское населения.

Российские миротворцы должны выступить посредниками на переговорах, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. Обсуждение пройдет 21 сентября, передает пресс-служба Кремля. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. <…> «Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку (Азербайджан) и Степанакерта (Нагорный Карабах)», — сообщает ведомство. Азербайджан преступил к «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Вечером стало известно о гибели 25 человек, передает канал «360». Через 24 часа азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий в регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести совместную встречу, посвященную проблеме, сообщал RT. По словам Путина, российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское населения.