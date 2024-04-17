Жители Нового Уренгоя жалуются на скользкие тротуары

После уборки снега тротуары превратились в каток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) выразили свое недовольство состоянием тротуаров после уборки снега. Обсуждение проблемы скользких и обледенелых поверхностей началось в местных чатах в Telegram.

«Можно попросить посыпать песок в микрорайоне Дружба 2/2, где арка. У меня мама там уже два раза упала, скользко», — поделилась своей проблемой жительница Аниса в telegram-канале «Воронов Chat». Горожане указывают на опасность передвижения по тротуарам и пешеходным переходам, особенно в районе остановки «Индустриальная» и под виадуком, где из-за отсутствия светофора и заледенелых сугробов переход становится рискованным. «По обледенелым горкам на пешеходных переходах под виадуком ходить опасно», — возмущается горожанин Александр.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. В настоящий момент ответ на запрос находится в работе у специалистов.

Ранее URA.RU сообщило о том, что жители Ноябрьска (ЯНАО) выражают недовольство уборкой снега в городе. Возмущения о бездействии коммунальных служб и призывы к администрации города принять меры были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».