Жители Ноябрьска недовольны уборкой снега

Жители Ноябрьска возмущены работой коммунальных служб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) выражают недовольство уборкой снега в городе. Возмущения о бездействии коммунальных служб и призывы к администрации города принять меры были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«К дому по улице Нефтяников, 10 нагребли весь снег, и вывозить не хотят. Стоят огромные снежные горы, скоро весна, и пройти будет невозможно», — пишет житель Ноябрьска анонимно в сообществе «Злой Ноябрянин». «Даже не знаю уже к кому вопрос! Стоянку возле домов 121-123 чистить вообще собираетесь в этом сезоне? Уже не знаю куда писать. И так весь город убирают», — возмущается горожанин в соцсети.

Администрация Ноябрьска в ответ на запрос корреспондента URA.RU заверила, что снег вывозится активно и за уборку дворов отвечают управляющие компании и ТСЖ. При этом в других городах ЯНАО, таких, как Тарко-Сале и Салехард, уборка снега в преддверии сезона паводков взята на контроль главами.

Так, по данным администрации Пуровского района, мэр Антон Колодин лично участвует в ежедневных инспекциях микрорайонов вместе с профильными службами. В Тарко-Сале ежедневно задействуют до 40 единиц снегоуборочной техники и при необходимости увеличивают продолжительность рабочих смен.

В Салехарде также активно ведется работа по уборке снега: на улицах города работают 33 единицы снегоуборочной техники. Кроме того, по поручению мэра Алексея Титовского началась ревизия и прочистка водоотводных лотков, а также определена схема очистки «ничейных» территорий. За зимний период из города вывезено 370 тысяч кубометров снега, и работы продолжаются круглосуточно.