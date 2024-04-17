Сколько сел и деревень затопит в Тюменской области: актуальные данные

По прогнозам геодезистов, из-за паводка пострадает больше населенных пунктов, чем предполагалось ранее
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
По прогнозам Росгидромета, ситуация с паводком в Тюменской области ухудшится в два раза. Об этом во время совещания с Владимиром Путиным заявил губернатор Александр Моор.
«По уточненным данным от геодезистов и Росгидромета 101 населенный пункт вместо 51 подвергнется затоплению», — сообщи губернатор. Цифры приведены в сравнении с 2017 годом, когда в Тюменской области случился крупный паводок.
По прогнозам, затоплены окажутся 6 387 домовладений вместо 1 847. Пострадает 17 500 жителей вместо 7 300, сообщает губернатор.
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