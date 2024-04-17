Авиакомпания «Ямал» возместит ущерб жителям, не попавшим в аэропорт из-за погоды

17 апреля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Возврат билета производится только в день вылета самолета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» вернет деньги за билеты или обменять на другую дату, если жители некоторых районов ЯНАО не смогут из-за непогоды попасть в аэропорт Салехарда. Об этом сообщила авиакомпания. «В случае, если в день вылета пассажиры Лабытнанги, Приуральского и Шурыскарского районов не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО «АТК «Ямал», авиакомпания готова оформить вынужденный возврат», — указала авиакомпания в telegram-канале. Кроме того, можно будет обменять билет на другую дату при наличии мест. Уточняется, что возврат производится только в день вылета самолета. Также билет должен быть куплен на сайте авиакомпании «Ямал». В Приуральском районе ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Прогнозируется сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. Помимо того, улицы в Лабытнанги уже пострадали от усилившегося погодного явления. На перекрестке ветром снесло уличный арт-объект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Ямал» вернет деньги за билеты или обменять на другую дату, если жители некоторых районов ЯНАО не смогут из-за непогоды попасть в аэропорт Салехарда. Об этом сообщила авиакомпания. «В случае, если в день вылета пассажиры Лабытнанги, Приуральского и Шурыскарского районов не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО «АТК «Ямал», авиакомпания готова оформить вынужденный возврат», — указала авиакомпания в telegram-канале. Кроме того, можно будет обменять билет на другую дату при наличии мест. Уточняется, что возврат производится только в день вылета самолета. Также билет должен быть куплен на сайте авиакомпании «Ямал». В Приуральском районе ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Прогнозируется сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. Помимо того, улицы в Лабытнанги уже пострадали от усилившегося погодного явления. На перекрестке ветром снесло уличный арт-объект.