17 апреля 2024

Авиакомпания «Ямал» возместит ущерб жителям, не попавшим в аэропорт из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Возврат билета производится только в день вылета самолета Фото:

Авиакомпания «Ямал» вернет деньги за билеты или обменять на другую дату, если жители некоторых районов ЯНАО не смогут из-за непогоды попасть в аэропорт Салехарда. Об этом сообщила авиакомпания.

«В случае, если в день вылета пассажиры Лабытнанги, Приуральского и Шурыскарского районов не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО «АТК «Ямал», авиакомпания готова оформить вынужденный возврат», — указала авиакомпания в telegram-канале. Кроме того, можно будет обменять билет на другую дату при наличии мест.

Уточняется, что возврат производится только в день вылета самолета. Также билет должен быть куплен на сайте авиакомпании «Ямал».

В Приуральском районе ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Прогнозируется сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. Помимо того, улицы в Лабытнанги уже пострадали от усилившегося погодного явления. На перекрестке ветром снесло уличный арт-объект.

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Авиакомпания «Ямал» вернет деньги за билеты или обменять на другую дату, если жители некоторых районов ЯНАО не смогут из-за непогоды попасть в аэропорт Салехарда. Об этом сообщила авиакомпания. «В случае, если в день вылета пассажиры Лабытнанги, Приуральского и Шурыскарского районов не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО «АТК «Ямал», авиакомпания готова оформить вынужденный возврат», — указала авиакомпания в telegram-канале. Кроме того, можно будет обменять билет на другую дату при наличии мест. Уточняется, что возврат производится только в день вылета самолета. Также билет должен быть куплен на сайте авиакомпании «Ямал». В Приуральском районе ожидают усиления неблагоприятных погодных условий. Прогнозируется сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. Помимо того, улицы в Лабытнанги уже пострадали от усилившегося погодного явления. На перекрестке ветром снесло уличный арт-объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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