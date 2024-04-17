Вечером 17 апреля вода была значительно ниже
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Село Казанское, утро 18 апреля. Дамба почти затоплена. Волонтеры поднимают полиэтилен на уровень мешков, укрепление сооружения продолжается», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Как ранее рассказала глава муниципального образования Татьяна Богданова, добровольцы продолжают засыпку мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в Казанском. Жителей просят эвакуироваться — в пункт временного размещения или к родственникам.
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