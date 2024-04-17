Происшествия В селе Казанское Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы. Видео 18 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Вечером 17 апреля вода была значительно ниже Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Село Казанское, утро 18 апреля. Дамба почти затоплена. Волонтеры поднимают полиэтилен на уровень мешков, укрепление сооружения продолжается», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Как ранее рассказала глава муниципального образования Татьяна Богданова, добровольцы продолжают засыпку мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в Казанском. Жителей просят эвакуироваться — в пункт временного размещения или к родственникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Село Казанское, утро 18 апреля. Дамба почти затоплена. Волонтеры поднимают полиэтилен на уровень мешков, укрепление сооружения продолжается», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Как ранее рассказала глава муниципального образования Татьяна Богданова, добровольцы продолжают засыпку мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в Казанском. Жителей просят эвакуироваться — в пункт временного размещения или к родственникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям