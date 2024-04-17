17 апреля 2024

В селе Казанское Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы. Видео

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Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Вечером 17 апреля вода была значительно ниже Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Село Казанское, утро 18 апреля. Дамба почти затоплена. Волонтеры поднимают полиэтилен на уровень мешков, укрепление сооружения продолжается», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Как ранее рассказала глава муниципального образования Татьяна Богданова, добровольцы продолжают засыпку мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в Казанском. Жителей просят эвакуироваться — в пункт временного размещения или к родственникам.

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В Тюменской области вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Село Казанское, утро 18 апреля. Дамба почти затоплена. Волонтеры поднимают полиэтилен на уровень мешков, укрепление сооружения продолжается», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Как ранее рассказала глава муниципального образования Татьяна Богданова, добровольцы продолжают засыпку мешков для резерва на случай, если произойдет подмывание дамб в Казанском. Жителей просят эвакуироваться — в пункт временного размещения или к родственникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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