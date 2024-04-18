Якушев: сделаем все, чтобы в Тюменской области не погиб ни один человек

18 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев вновь приедет в Тюменскую область, когда решится ситуация с паводком в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы в период паводка в Тюменской области не погиб ни один человек. Полпред дал интервью на канале «Россия 24». «В Тюменской области ждем „большую воду“, исторический максимум. Все штабы работают в напряженном режиме, губернатор находится в районе Ишима, занимается управлением. Призываем жителей тех населенных пунктов, по которым мы знаем, что они точно в зоне подтопления, заранее эвакуироваться. Будем стараться спасти максимальное количество домовладений в зоне подтопления. Но главная ценность — это человеческая жизнь. Мы должны сделать все, чтобы в период паводка, не дай Бог, мы не потеряли ни одного человека», — заявил Якушев. Он также отметил, что для региона паводок 2024-го года не первый. Серьезную тренировку по борьбе со стихией область прошла в 2016 и 2017 годах, когда наводнение пришло в Ишим. «Организована работа по дополнительной отсыпке гидротехнических сооружений, по извещению населения. Вода придет чуть попозже. Переживем Курган и я выдвинусь в Тюменскую область, где протекает река Ишим», — добавил полпред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы в период паводка в Тюменской области не погиб ни один человек. Полпред дал интервью на канале «Россия 24». «В Тюменской области ждем „большую воду“, исторический максимум. Все штабы работают в напряженном режиме, губернатор находится в районе Ишима, занимается управлением. Призываем жителей тех населенных пунктов, по которым мы знаем, что они точно в зоне подтопления, заранее эвакуироваться. Будем стараться спасти максимальное количество домовладений в зоне подтопления. Но главная ценность — это человеческая жизнь. Мы должны сделать все, чтобы в период паводка, не дай Бог, мы не потеряли ни одного человека», — заявил Якушев. Он также отметил, что для региона паводок 2024-го года не первый. Серьезную тренировку по борьбе со стихией область прошла в 2016 и 2017 годах, когда наводнение пришло в Ишим. «Организована работа по дополнительной отсыпке гидротехнических сооружений, по извещению населения. Вода придет чуть попозже. Переживем Курган и я выдвинусь в Тюменскую область, где протекает река Ишим», — добавил полпред.