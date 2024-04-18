Якушев: сделаем все, чтобы в Тюменской области не погиб ни один человек

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Владимир Якушев вновь приедет в Тюменскую область, когда решится ситуация с паводком в Кургане Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы в период паводка в Тюменской области не погиб ни один человек. Полпред дал интервью на канале «Россия 24».

«В Тюменской области ждем „большую воду“, исторический максимум. Все штабы работают в напряженном режиме, губернатор находится в районе Ишима, занимается управлением. Призываем жителей тех населенных пунктов, по которым мы знаем, что они точно в зоне подтопления, заранее эвакуироваться. Будем стараться спасти максимальное количество домовладений в зоне подтопления. Но главная ценность — это человеческая жизнь. Мы должны сделать все, чтобы в период паводка, не дай Бог, мы не потеряли ни одного человека», — заявил Якушев.

Он также отметил, что для региона паводок 2024-го года не первый. Серьезную тренировку по борьбе со стихией область прошла в 2016 и 2017 годах, когда наводнение пришло в Ишим.

«Организована работа по дополнительной отсыпке гидротехнических сооружений, по извещению населения. Вода придет чуть попозже. Переживем Курган и я выдвинусь в Тюменскую область, где протекает река Ишим», — добавил полпред.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы в период паводка в Тюменской области не погиб ни один человек. Полпред дал интервью на канале «Россия 24». «В Тюменской области ждем „большую воду“, исторический максимум. Все штабы работают в напряженном режиме, губернатор находится в районе Ишима, занимается управлением. Призываем жителей тех населенных пунктов, по которым мы знаем, что они точно в зоне подтопления, заранее эвакуироваться. Будем стараться спасти максимальное количество домовладений в зоне подтопления. Но главная ценность — это человеческая жизнь. Мы должны сделать все, чтобы в период паводка, не дай Бог, мы не потеряли ни одного человека», — заявил Якушев. Он также отметил, что для региона паводок 2024-го года не первый. Серьезную тренировку по борьбе со стихией область прошла в 2016 и 2017 годах, когда наводнение пришло в Ишим. «Организована работа по дополнительной отсыпке гидротехнических сооружений, по извещению населения. Вода придет чуть попозже. Переживем Курган и я выдвинусь в Тюменскую область, где протекает река Ишим», — добавил полпред.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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