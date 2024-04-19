Академик военных наук Сивков: ВСУ берегут технику для контрнаступления

19 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Киев бережет танки Abrams, отметил Константин Сивков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина держит самую совершенную боевую технику, в частности американские танки Abrams, в тылу для того, чтобы нанести контрудар в случае наступления российских солдат. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Военное командование ВСУ держит определенное количество самой совершенной боевой техники в тылу. Это делается для того, чтобы нанести контрудар в случае начала нашего масштабного наступления. Это нормальная военная логика, основа оперативного искусства. Так что когда Россия начнет наступление на каком-то из участков, ВСУ покажет что у них есть в запасе», — заявил Константин Сивков. По словам академика, Украина бережет технику по приказу Запада. «Киев бережет танки Abrams, они находятся в тылу и не используются. Причина очень проста. Это оружие будет быстро уничтожено. Для хозяев и производителей это будет тяжелый имиджевый удар. Так что Украина бережет танки по приказу тех, кто их им предоставил», — дополнил Сивков. Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров сообщало, что российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. В беседе с URA.RU член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош отмечал, что для усиления поддержки ВСУ страны НАТО направят на Украину наемников из Польши, Германии, США. Позже экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев не использует свои ресурсы для обеспечения армии. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов объяснял URA.RU, что США не хотят поставлять на Украину технику своего производства, в частности танки Abrams, так как после завершения конфликта она может упасть в цене, и страны перейдут на покупку вооружения у России и Китая. В январе 2023 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, в котором определил выплаты по 1,5 млн рубелей за захват и по 500 тысяч рублей за уничтожение танков Abrams. И по 3 миллиона рублей и по 1 миллиону рублей соответственно за немецкие танки Leopard любой модификации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина держит самую совершенную боевую технику, в частности американские танки Abrams, в тылу для того, чтобы нанести контрудар в случае наступления российских солдат. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Военное командование ВСУ держит определенное количество самой совершенной боевой техники в тылу. Это делается для того, чтобы нанести контрудар в случае начала нашего масштабного наступления. Это нормальная военная логика, основа оперативного искусства. Так что когда Россия начнет наступление на каком-то из участков, ВСУ покажет что у них есть в запасе», — заявил Константин Сивков. По словам академика, Украина бережет технику по приказу Запада. «Киев бережет танки Abrams, они находятся в тылу и не используются. Причина очень проста. Это оружие будет быстро уничтожено. Для хозяев и производителей это будет тяжелый имиджевый удар. Так что Украина бережет танки по приказу тех, кто их им предоставил», — дополнил Сивков. Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров сообщало, что российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. В беседе с URA.RU член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош отмечал, что для усиления поддержки ВСУ страны НАТО направят на Украину наемников из Польши, Германии, США. Позже экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев не использует свои ресурсы для обеспечения армии. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов объяснял URA.RU, что США не хотят поставлять на Украину технику своего производства, в частности танки Abrams, так как после завершения конфликта она может упасть в цене, и страны перейдут на покупку вооружения у России и Китая. В январе 2023 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, в котором определил выплаты по 1,5 млн рубелей за захват и по 500 тысяч рублей за уничтожение танков Abrams. И по 3 миллиона рублей и по 1 миллиону рублей соответственно за немецкие танки Leopard любой модификации.