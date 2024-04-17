Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто.
«Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения.
Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах.
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Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто. «Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения. Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах.