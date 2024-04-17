Ямальские власти ответили на коллективное обращение КМНС

Ямальские власти отреагировали на коллективное обращение коренного населения

18 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО предоставили ответ на коллективное письмо коренных народов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто. «Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения. Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто. «Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения. Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах.