17 апреля 2024

Ямальские власти ответили на коллективное обращение КМНС

Ямальские власти отреагировали на коллективное обращение коренного населения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Власти ЯНАО предоставили ответ на коллективное письмо коренных народов Фото:

Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто.

«Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения.

Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружные власти предоставили ответ на коллективное обращение о социально-бытовых проблемах коренного населения. Документом с ответом департамента по делам КМНС ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте» поделился общественный активист Ейко Сэротетто. «Обращение было рассмотрено всеми заинтересованными исполнительными органами ЯНАО», — говорится в начале документа. На первых двух страницах содержится краткая справка о способах взаимодействия властей с коренным населением — за ним следуют комментарии по отдельным пунктам обращения. Отвечая на вопросы, поднятые в коллективном письме, власти сделали акцент на существующих мерах поддержки и на том, что уже находится в планах правительства. В частности, в документе предоставлен комментарий об обеспечении жильем граждан из числа КМНС. Авторы пояснили, что приоритетом региона в настоящее время является расселение аварийных домов и призвали коренное население пользоваться иными жилищными программами. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти анонсировали новые меры поддержки для представителей коренных народов Ямала. В числе нововведений оказалась возможность добираться до отдаленных территорий на служебных вертолетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...