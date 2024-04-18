Жители Ишима продают мебель и животных из-за страха перед наводнением

19 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Люди отмечают, что в связи с паводком продажи им нужно совершить в срочном порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители Ишима (Тюменская область), у границ которого идет стремительное увеличение уровня воды в одноименной реке, распродают мебель и животных из-за страха перед возможным наводнением. Предложения от горожан размещены на сайте объявлений. «Предлагаю чистокровных щенков лабрадора. Из-за ситуации с наводнением цена меньше, щенки готовы к переезду», — говорится в одном из объявлений от жительницы Ишима. Другая горожанка через сайт ищет хозяев для бездомного кота. Женщина подкармливала животное у своего дома, но сейчас из-за паводка ищет ему новое постоянное пристанище. «Кот, живет на улице. Пугливый, но ко мне привык быстро, потому что часто кормлю. И вас полюбит. Возможно, что наш район подвергнется паводку, который угрожает жизни животного. Помогите ему обрести дом, к себе забрать не могу», — пишет ишимка. Продают горожане и мебель. Так, на сайте появилось объявление для желающих приобрести письменный стол. «В хорошем состоянии. Срочно, в связи с затоплением. Привезу по городу бесплатно», — пишет автор. Как ранее писало URA.RU, последние два дня уровень воды в реке Ишим стремительно повышается. При критической отметке в 850 см по состоянию на 14:00 19 апреля он уже составил 782 см. По данным синоптиков, затопление домов в городе может начаться с 19 по 20 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ишима (Тюменская область), у границ которого идет стремительное увеличение уровня воды в одноименной реке, распродают мебель и животных из-за страха перед возможным наводнением. Предложения от горожан размещены на сайте объявлений. «Предлагаю чистокровных щенков лабрадора. Из-за ситуации с наводнением цена меньше, щенки готовы к переезду», — говорится в одном из объявлений от жительницы Ишима. Другая горожанка через сайт ищет хозяев для бездомного кота. Женщина подкармливала животное у своего дома, но сейчас из-за паводка ищет ему новое постоянное пристанище. «Кот, живет на улице. Пугливый, но ко мне привык быстро, потому что часто кормлю. И вас полюбит. Возможно, что наш район подвергнется паводку, который угрожает жизни животного. Помогите ему обрести дом, к себе забрать не могу», — пишет ишимка. Продают горожане и мебель. Так, на сайте появилось объявление для желающих приобрести письменный стол. «В хорошем состоянии. Срочно, в связи с затоплением. Привезу по городу бесплатно», — пишет автор. Как ранее писало URA.RU, последние два дня уровень воды в реке Ишим стремительно повышается. При критической отметке в 850 см по состоянию на 14:00 19 апреля он уже составил 782 см. По данным синоптиков, затопление домов в городе может начаться с 19 по 20 апреля.