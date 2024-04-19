В ГИБДД рассказали об аварии, в которую попал десантник Тетерин. Видео

На байкера, попавшего в ДТП с десантником Тетериным, составили протокол

19 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин и байкер не пострадали Фото: Илья Московец © URA.RU Инспекторы составили протокол на водителя мотоцикла, который попал в ДТП с председателем свердловского отделения Союза десантников РФ Евгением Тетериным. Он нарушил правила дорожного движения — ехал по полосе общественного транспорта, объяснили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП люди не пострадали. На водителя мотоцикла составлен административный протокол по ч.1.1 ст. 12.17 КоАП РФ2», — сообщили гаишники. По их данным, за рулем Lexus с номерами «777» был именно Тетерин. Однако, уезжая с места аварии, офицер сел на пассажирское сидение. Второму участнику аварии — 34 года, его зовут Данила, он занимается мотокроссом. Байк он купил три года назад. Его водительский стаж — 15 лет. Об аварии в центре города агентство сообщило днем. Тетерин в разговоре с URA.RU заявил, что байкер мчался на огромной скорости, а он собирался свернуть к зданию министерства общественной безопасности региона. Данила не стал обвинять десантника, сказав лишь, что в ситуации разберутся автоинспекторы. Три дня назад Евгения Тетерин был признан виновным в получении взятки. Однако суд освободил его от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Утром 19 апреля десантник участвовал в мероприятии на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, где встречали поезда Минобороны РФ с военной техникой из зоны СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспекторы составили протокол на водителя мотоцикла, который попал в ДТП с председателем свердловского отделения Союза десантников РФ Евгением Тетериным. Он нарушил правила дорожного движения — ехал по полосе общественного транспорта, объяснили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП люди не пострадали. На водителя мотоцикла составлен административный протокол по ч.1.1 ст. 12.17 КоАП РФ2», — сообщили гаишники. По их данным, за рулем Lexus с номерами «777» был именно Тетерин. Однако, уезжая с места аварии, офицер сел на пассажирское сидение. Второму участнику аварии — 34 года, его зовут Данила, он занимается мотокроссом. Байк он купил три года назад. Его водительский стаж — 15 лет. Об аварии в центре города агентство сообщило днем. Тетерин в разговоре с URA.RU заявил, что байкер мчался на огромной скорости, а он собирался свернуть к зданию министерства общественной безопасности региона. Данила не стал обвинять десантника, сказав лишь, что в ситуации разберутся автоинспекторы. Три дня назад Евгения Тетерин был признан виновным в получении взятки. Однако суд освободил его от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Утром 19 апреля десантник участвовал в мероприятии на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, где встречали поезда Минобороны РФ с военной техникой из зоны СВО.