18 апреля 2024

Жителей ЯНАО в мае ждет «сухой закон»

В ЯНАО запретят торговать алкоголем 1 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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1 и 9 мая на Ямале будет действовать «сухой закон» Фото:

На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа в праздничные майские дни вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«Во всем ЯНАО 1 и 9 мая запрещено торговать алкоголем. Закон от 24.06.2016 66-ЗАО», — рассказали в официальном telegram-канале «Департамент экономики ЯНАО. Лицензирование».

На Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Выходные дни в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.

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На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа в праздничные майские дни вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Во всем ЯНАО 1 и 9 мая запрещено торговать алкоголем. Закон от 24.06.2016 66-ЗАО», — рассказали в официальном telegram-канале «Департамент экономики ЯНАО. Лицензирование». На Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Выходные дни в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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