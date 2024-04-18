Жителей ЯНАО в мае ждет «сухой закон»

1 и 9 мая на Ямале будет действовать «сухой закон»
На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа в праздничные майские дни вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.
«Во всем ЯНАО 1 и 9 мая запрещено торговать алкоголем. Закон от 24.06.2016 66-ЗАО», — рассказали в официальном telegram-канале «Департамент экономики ЯНАО. Лицензирование».
На Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Выходные дни в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.
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