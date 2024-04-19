В ООН отреагировали на убийство военкора «Известий»

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявила, что организация выступает против убийства журналистов, а подобные случаи должны быть расследованы. Так в организации отреагировали на убийство военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина.
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они [убийства] должны быть полностью расследованы», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости.
О смерти военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Он погиб во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить журналиста орденом Мужества. Что известно о мужчине и как он попал в зону СВО — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.