В ООН отреагировали на убийство военкора «Известий»

20 апреля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В ОНН призвали расследовать смерть журналиста Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявила, что организация выступает против убийства журналистов, а подобные случаи должны быть расследованы. Так в организации отреагировали на убийство военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина. «Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они [убийства] должны быть полностью расследованы», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости. О смерти военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Он погиб во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить журналиста орденом Мужества. Что известно о мужчине и как он попал в зону СВО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявила, что организация выступает против убийства журналистов, а подобные случаи должны быть расследованы. Так в организации отреагировали на убийство военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина. «Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они [убийства] должны быть полностью расследованы», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости. О смерти военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Он погиб во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить журналиста орденом Мужества. Что известно о мужчине и как он попал в зону СВО — в материале URA.RU.