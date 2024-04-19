19 апреля 2024

В ООН отреагировали на убийство военкора «Известий»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявила, что организация выступает против убийства журналистов, а подобные случаи должны быть расследованы. Так в организации отреагировали на убийство военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они [убийства] должны быть полностью расследованы», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости.

О смерти военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Он погиб во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить журналиста орденом Мужества. Что известно о мужчине и как он попал в зону СВО — в материале URA.RU.

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявила, что организация выступает против убийства журналистов, а подобные случаи должны быть расследованы. Так в организации отреагировали на убийство военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина. «Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они [убийства] должны быть полностью расследованы», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости. О смерти военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Он погиб во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить журналиста орденом Мужества. Что известно о мужчине и как он попал в зону СВО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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